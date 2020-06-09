Wildberries переходит на «цифровой офис»

Онлайн-ритейлер Wildberries после пандемии планирует оставить больше половины сотрудников центрального офиса на удаленном режиме работы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в компании.

«Более 50% сотрудников центрального офиса Wildberries продолжат трудиться в дистанционном формате после окончания периода пандемии. Поездки в офис будут предусмотрены только в случае служебной необходимости — например, для проведения деловых встреч, совещаний или переговоров с контрагентами. Кроме того, в офисе будут постоянно работать сотрудники, для деятельности которых необходимо стационарное рабочее место (кадровая служба, бухгалтерия)», — отметили в компании.

До перехода на удаленный режим работы в центральном офисе Wildberries на ул. Ленинская Слобода располагалось около 800 рабочих мест, а после реконструкции офиса число стационарных рабочих мест уменьшится до 600, что позволит увеличить расстояние между рабочими местами и повысить их комфортность. При этом офис будет обслуживать уже 1500 сотрудников, в том числе 600 программистов, что станет возможным за счет гибкого баланса дистанционного графика и работы в офисе.

«В Wildberries уже несколько лет применяется гибкий подход к рабочему графику сотрудников, мы экспериментируем с различными форматами дистанционной работы. Пандемия значительного ускорила цифровизацию нашего бизнеса. За два месяца удаленной работы мы убедились, что вовлеченность и продуктивность сотрудников существенно повысились, поэтому мы решили, что сотрудники центрального офиса сами могут выбирать наиболее комфортные для них условия работы», — отметили в Wildberries.

Концепция «цифрового офиса» также предполагает организацию комфортных рабочих пространств с мини-кафе с бесплатными кофе, чаем, снеками, фруктами, и лаундж-зонами с видеоиграми и массажными креслами. В центральном офисе по-прежнему будет располагаться пункт выдачи заказов.