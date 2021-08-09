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Wildberries переименовал банк «Стандарт кредит» в «Вайлдберриз банк»

Российский онлайн-ретейлер Wildberries переименовал купленный ранее банк «Стандарт кредит» в «Вайлдберриз банк». Cогласно данным системы «Контур.Фокус», изменения в учредительные документы, содержащиеся в ЕГРЮЛ, внесены 5 августа. Ритейлер сообщил, что Центробанк переименование утвердил.

«Wildberries приобрел банк „Стандарт кредит“ для дальнейшего активного развития онлайн-площадки — действующих сервисов для покупателей и предпринимателей и запуска новых. Интеграция финансовой организации в первую очередь позволит нам ускорить развитие существующего платежного сервиса на площадке, сделать взаиморасчеты с покупателями и поставщиками еще более удобными и быстрыми для всех сторон и оперативно решать возникающие вопросы без участия посредников», — добавили в компании.

Татьяна Бакальчук купила себе 100% акций «Стандарт-кредита» в феврале. До этого совладельцами банка были Александр Синельников (31,9%) и Александр Бадимов (27%). «Стандарт-кредит» — участник системы страхования вкладов и входит в четвёртую сотню банков по активам (706,86 млн рублей) с собственным капиталом 302 млн рублей на конец 2020 года. Чистый убыток за год составил 21,8 млн рублей.

По словам экспертов, крупные фирмы нередко создают или приобретают банки, чтобы с помощью них рассчитываться с поставщиками. Это позволяет держать под контролем все операции и добиваться финансовой независимости. Помимо этого, банк можно использовать для быстрого выпуска карт лояльности, подарочных карт, а также для оформления кредитов и рассрочек на покупки.

Автор: Анна
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