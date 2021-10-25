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Wildberries перенесёт распродажу в честь Дня холостяка

Предприниматели обратились к Wildberries с просьбой перенести распродажу в честь Дня холостяка с 11 ноября на 28 октября, когда розничные магазины будут закрыты, чтобы компенсировать свои потери. Об этом сообщает «Интерфакс».

Компания поддержала их предложение и увеличила субсидии для бизнеса с 8 млрд руб. до 10 млрд руб.

Представители Wildberries утверждают, что продавцы, которые до сих пор торгуют преимущественно в офлайне могут быстро зарегистрироваться на сайте в течение 5-10 минут и «получить необходимую поддержку в виде покупательского трафика».

Во время распродаж прошлого года на Wildberries оформляли примерно 2,5 млн заказов за сутки. На данный момент средний показатель находится на уровне 2,3 млн. Компания ожидает резкого роста продаж в этом сезоне, поэтому открыла примерно 350 тыс. кв. м. новых складских площадей.

В октябре 2021 года аналитическая служба Wildberries провела опрос среди 5 тыс. предпринимателей из 83 регионов. Около 89% из них сказали, что примут участие в распродажах, 3% не планируют этого делать. Большая часть опрошенных (34%) сообщила, что рассчитывает увеличить свои продажи в ходе акций на 30-50%, 20% — на 50-70%, 19% — вдвое или более и 7% — на 70-90%.

В связи со всплеском заболеваемости COVID-19 президент Владимир Путин своим указом объявил нерабочие дни в России с 30 октября до 7 ноября. Регионы получили право увеличивать этот период в зависимости от эпидемиологической ситуации. Нерабочие дни с 25 октября начались в Воронежской, Курской, Нижегородской, Новгородской и Самарской областях, а также в Пермском крае, в Москве и Подмосковье они начнутся 28 октября.

Автор: Анна
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