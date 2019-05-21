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Wildberries планирует запустить собственного робота Ева Вайлет

Интернет-ритейлер Wildberries планирует создать собственного робота по имени Ева Вайлет для общения с покупателями, сообщает портал Market Media.

Как отмечается в материале, если человеку будет удобно и комфортно общаться с голосовым помощником и получать от нее консультации, то это хорошо. Если же нет, то помочь с возникшими вопросами может консультант контактного центра.

«Wildberries обрабатывает более 400 тыс. заказов в сутки из пяти стран мира по различным категориям товаров. И весь этот объем запросов замкнут на один контактный центр. По статистике, туда обращаются около 12 тыс. человек в день. Половина из них — это потенциальные покупатели, которые уточняют информацию о том, как правильно оформить товар. Но есть и звонки с вопросом: „а это правда, что доставка будет бесплатная и уже завтра?“. К сожалению, у многих клиентов нет доверия к информации в открытых источниках, и они вынуждены многое уточнять и переспрашивать. Поскольку контактный центр — часть сервиса компании, он не должен раздражать и обременять клиента. Он должен быть простым и удобным. Поэтому мы приняли несколько важных решений, часть из которых стала новостью для рынка.

Wildberries отказался от подтверждения заказа по звонку или SMS, ввели технологию беспрепятственного возврата денег сразу после отказа от покупки, проведения телефонных опросов и отрегулировали систему обучения операторов, так что теперь на любой вопрос может ответить один человек, а не переключать клиента между разными специалистами.

Также мы разрабатываем собственного голосового помощника. Называться он будет Ева Вайлет. Если людям удобно будет с ней общаться — отлично. Если нет — консультацию может провести специалист контактного центра.

Но в целом наша трансформация (и появление роботов-помощников в том числе) никак не коснется конечных потребителей. Мы прежде всего автоматизируем работу внутри контактного центра. Оператора никто не заменит. Поэтому у клиентов останется приятная возможность живого человеческого общения», — комментирует Кристина Спирева, руководитель по развитию клиентского сервиса, Wildberries.

Автор: Анна
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