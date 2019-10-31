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Wildberries подключился к системе быстрых платежей

Ритейлер Wildberries предоставил покупателям возможность оплачивать товары на сайте через Систему быстрых платежей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка «Русский стандарт» — он обеспечил техническое подключение Wildberries.

Новая опция на первом этапе будет доступна клиентам четырех кредитных организаций: «Промсвязьбанка», «Русского стандарта», «Ак Барса» и СКБ-банка. Чтобы воспользоваться функцией, при оформлении заказа пользователю нужно выбрать оплату с помощью QR-кода, а затем отсканировать его через мобильное приложение. В планах у Wildberries — начислять кэшбэк до 10% покупателям, которые будут пользоваться новым способом оплаты.

Следующим шагом онлайн-ритейлера станет запуск QR-оплаты в собственном мобильном сервисе и во всех пунктах самовывоза — всего их насчитывается более 5 тыс.

О планах Wildberries и «Русского стандарта» по введению новой опции стало известно в конце августа. Тогда руководство онлайн-ритейлера заявляло, что рассматривает Систему быстрых платежей как основной платежный инструмент в будущем.

Систему быстрых платежей начала работу с начала 2019 года, недавно совет директоров Центробанка назвал максимальный уровень комиссий для торгово-сервисных предприятий, на которые могут рассчитывать банки при проведении оплаты через Систему быстрых платежей. Нижняя граница тарифов снижена с 50 копеек до пяти, поскольку переводы небольших сумм очень популярны у россиян, а банки нуждаются в стимуле для продвижения СПБ. До 31 декабря 2019 года Банк России установил льготный период и не взимает плату с банков-участников за операции в СБП.

Автор: Анна
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