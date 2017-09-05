Wildberries построит самый большой для российского рынка e-commerce складской комплекс

Один из лидеров индустриального рынка «А Плюс Девелопмент» и крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries подписали контракт на строительство распределительного центра на Симферопольском шоссе в Московской области. Согласно заключенному договору, объект площадью более 145 тыс. кв. м разместится на 25 га, ранее приобретенных розничной компанией. Данный комплекс станет самым большим, построенным под нужды одной компании, в России; консультантом со стороны «А Плюс Девелопмент» выступила компания JLL.

Активность сектора e-commerce на рынке складов приковывает к себе внимание на протяжении последних лет. Сегодня операторы данного сектора в объеме складского рынка России занимают, по данным JLL, не более 4% (или 1 млн кв. м), однако сектор электронной торговли продолжает активно расти на фоне общей стагнации сферы розничной торговли. Темпы роста онлайн-розницы весьма внушительны и составляют порядка 25-30% в год. Это позволяет прогнозировать рост доли e-commerce в объеме складского рынка России, в первую очередь за счет проектов built-to-suit.

Компания Wildberries является лидирующим игроком сегмента онлайн-торговли в России. В настоящий момент ритейлер оперирует товарными запасами на базе арендованных складов. Решение о реализации собственного проекта принято после длительного изучения зарубежного и российского опыта по созданию распределительных центров для операторов электронной торговли.

Реализация самого большого и уникального для российского рынка e-commerce проекта будет осуществляться девелоперской компанией «А Плюс Девелопмент», развивающей сеть из семи индустриальных парков на территории России. Для «А Плюс Девелопмент» данный проект — еще один значимый шаг по занятию лидирующей позиции и на конкурентном московском рынке; компания уже реализует ряд контрактов в Московской области, включая строительство одного из крупнейших в Европе автоматизированных складов. В рамках подписанного соглашения «А Плюс Девелопмент» будет выступать в роли генерального подрядчика и технического заказчика, осуществит проектирование и строительство комплекса.

Сергей Ануфриев, один из руководителей Wildberries, говорит: «Активный рост и развитие розничного бизнеса требуют от нас совершенных логистических решений, позволяющих с высочайшей скоростью обрабатывать большой объем заказов и регулярно увеличивающееся число SKU. Решение о строительстве федерального распределительного центра и переход с арендованных площадей в собственный объект стало логичным этапом взросления нашего бизнеса. В качестве партнера для реализации такого важного для нас проекта мы выбрали компанию „А Плюс Девелопмент“, в том числе благодаря предложенным уникальным техническим решениям и рекордному сроку гарантии на основной корпус — 10 лет. Уверены, что реализация беспрецедентного по своему объему и качеству РЦ в едином здании станет основой для дальнейшего развития Wildberries в России, позволит обеспечить рост нашей доли рынка, при этом гарантируя максимально качественное обслуживание наших покупателей».

Вячеслав Зелепуга, коммерческий директор «А Плюс Девелопмент», комментирует: «Процесс заключения контракта занял у нас почти два года. За это время мы проработали принципы функционирования логистики Wildberries и в деталях проанализировали различные варианты складского комплекса для оптимального внедрения технологии. Благодаря акценту на внутренних процессах нам удалось добиться максимальной эффективности проекта для заказчика, а применение самых современных строительных решений позволило предложить привлекательную цену на объект».