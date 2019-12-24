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Wildberries представил результаты работы компании в 2019 году

За прошлый год оборот Wildberries увеличился на 88% до 223,5 млрд руб. по сравнению с 2018 годом. Ключевым ассортиментом онлайн-ритейлера остаются одежда, обувь и аксессуары, на них приходится 67% оборота компании. Самыми высокими темпами оборот рос в таких категориях, как «инструменты», «продукты питания», «электроника» и зоотовары.

Наиболее значительная динамика роста продаж отмечена в четвёртом квартале: оборот вырос на 96% до 82,7 млрд руб., а число ежедневных заказов в декабре 2019 года достигло 750 тыс. Компания выполнила 164 млн заказов, что в два раза больше, чем в 2018 году. Всего было продано 226 млн штук товаров. Три четверти заказов в 2019 году было совершено с мобильных устройств.

«В 2019 году число поставщиков выросло более чем в два раза — с 9 до 19 тыс., ассортимент расширился с 1,8 до 3,6 млн SKU товаров, а число брендов на сайте возросло с 15 до 30 тыс. Росту числа новых поставщиков на площадке способствовало снижение комиссии для партнеров с 38% до 15% и запуск Центров экспертизы электронной коммерции. Кроме того, одно из важнейших событий года — подготовка к выходу на новый рынок, итогом которого стало открытие продаж в Польше в январе 2020 года и, по сути, создание нового экспортного онлайн-канала для реализации продукции российского производства».

Вячеслав Иващенко, директор по развитию Wildberries

В 2019 году, как и в предыдущем периоде, покупатели предпочли курьерской доставке получение заказов в пунктах выдачи — 90% заказов клиенты забрали самостоятельно в ПВЗ (в 2018 г. — 75%). Компания продолжает расширять собственную сеть пунктов выдачи: в 2019 году число самовывозов увеличилось более чем вдвое до 6300 точек.

Автор: Анна
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