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Wildberries сообщает о росте продаж электроники на 458%

Онлайн-ритейлер Wildberries сообщает о росте продаж электроники на 458% по итогам 2018 года. Наибольшую долю в обороте Wildberries в сегменте электроники заняли смартфоны.

Лидерами роста стали ноутбуки (+3692%), игровые консоли (+1437%), портативные колонки (973%), смартфоны (+718%), наушники (+696%), электронные книги (+583%), планшеты (+560%), фитнес-браслеты (+454%) и смарт-часы (+392%). Кроме того, растет интерес к товарам категории «умный дом».

«Мы расширяем ассортимент электроники и планируем значительно увеличить нашу долю в этом сегменте на рынке. В частности, в планах 2019 года — занять долю рынка порядка 10% от всех онлайн-продаж в сегменте электроники. Интересно, уже 50% покупок совершается с помощью смартфона и 60% наших покупателей электроники — это представительницы прекрасного пола», — рассказал руководитель направления «Электроника» крупнейшего интернет-магазина Wildberries Юрий Трофимов.

Компания отмечает, что в конце февраля более чем в 2 раза выросли продажи косметических аппаратов: приборов для ухода за кожей, электрических щеток для очищения лица, приборов для пилинга, миостимуляторов, ламп для сушки ногтей, аппаратов для маникюра и педикюра, ультразвуковых увлажнителей для кожи, а также эпиляторов. В 1,5 раза увеличился спрос на технику для ухода за одеждой, в частности, отпаривателей и парогенераторов.

В 2019 году ассортимент электроники в Wildberries будет существенно расширен: в продаже появятся домашние кинотеатры, саундбары, аудио- и видеосистемы, новые игровые консоли и игры для них. В Wilbderries также отмечают рост интереса к товарам категории «умный дом», компания планирует предложить своим клиентам еще больший выбор.

Одной из тенденции этого года станет рост интереса покупателей к цифровым телевизионным ресиверам и телевизорам с тюнером DVB-T2 благодаря повсеместному переходу на цифровой формат вещания.

Автор: Анна
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