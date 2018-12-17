Wildberries сообщил о рекордной выручке

Выручка Wildberries по итогам 2018 г. вырастет примерно на 74%, с 69 млрд до 120 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании. Количество заказов у онлайн-ритейлера, по его собственным данным, вырастет вдвое, с 40 млн до 80 млн. В Wildberries объясняют это расширением ассортимента, отмечая, что намерены добавить к нему премиум-бренды, включая Pal Zileri, Roberto Cavalli и Versace.

Объем онлайн-продаж компании в 2017 г., по собственным данным Wildberries, также был равен 69 млрд руб. В то же время агентство Data Insight оценивало этот показатель в 63,8 млрд руб. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров также не ставит знак равенства между выручкой и оборотом компании. По его подсчетам, при обороте 120 млрд руб. выручка Wildberries в 2018 г. может составить 104 млрд руб.

«Wildberries действительно растет очень быстро», — подтверждает партнер Data Insight Федор Вирин. Причина в создании фактически федеральной сети доставки, наращивании численности товаров и привлечении новой аудитории, в том числе телевизионной, рассуждает эксперт. В этом году Wildberries сохранит лидерство по выручке на российском рынке e-commerce, прогнозирует Михаил Бурмистров.

Дальнейший рост рынка будет зависеть от развития логистики и доставки товаров, считают эксперты. В Wildberries уточняют, что уже запустили первый собственный распределительный центр в Подмосковье (общая площадь — 146 тыс. кв. м). Складские комплексы в других регионах Wildberries пока арендует, но также намерена строить собственные. К концу 2019 г. общая площадь складских мощностей Wildberries может составить более 440 тыс. кв. м, говорит представитель онлайн-ритейлера.