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Wildberries стал эксклюзивным онлайн-продавцом бренда Mexx в России

Интернет-ритейлер Wildberries стал эксклюзивным онлайн-продавцом одежды бренда Mexx в России, сообщает «Коммерсант».

Коллекция весна-лето 2019 года появится на площадке Wildberries с 1 марта. Весь ассортимент насчитывает более 1,3 тыс. SKU. Для Wildberries это первый подобный контракт. Его условия стороны не раскрывают.

На сегодняшний день Mexx присутствует в России в ограниченном виде, в том числе в интернет-магазине Lamoda, но после подписания эксклюзивного контракта с Wildberries прекратят поставки другим российским интернет-магазинам

Управляющий партнер Data Insight Борис Овчинников при этом отмечает, что как доминирующий онлайн-канал в России диктовать условия сделки мог именно Wildberries, тем более в случае, когда у бренда нулевое официальное присутствие в стране, добавляет он. Для Wildberries при этом статус единственного онлайн-дистрибутора Mexx позволит увеличить целевую аудиторию за счет лояльных к бренду клиентов, добавляют в консалтинговой компании «Магазин магазинов».

Голландская марка одежды и обуви ушла с российского рынка в 2017 году. Последний магазин Mexx в России закрылся в 2017 году. В том же году марку у Eroglu приобрел голландский холдинг RNF, а осенью 2018 года BNS Group объявила, что вновь стала эксклюзивным дистрибутором Mexx в России.

Автор: Анна
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