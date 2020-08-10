Wildberries стал спонсором футбольного клуба ЦСКА

Онлайн-ритейлер Wildberries заключил спонсорское соглашение с футбольным клубом ЦСКА. Об этом сообщает «Чемпионат». Таким образом, Wildberries стал первым интернет-магазином, который начал партнерство с футбольной компандой. Компания получила статус премиального партнера как основного состава ЦСКА, так и молодежной и женской сборных московского клуба.

«У нас в Wildberries сильный спортивный и командный дух, и нам очень близок спорт и здоровый образ жизни: в компании уже около 10 лет есть собственная футбольная команда, в которой играют сотрудники», — приводит издание слова генерального директора Wildberries Татьяны Бакальчук. В свою очередь, генеральный директор футбольного клуба Роман Бабаев отметил, что ЦСКА привлек внимание «динамично развивающегося онлайн-ритейлера».

«Рады приветствовать нового крупного партнёра нашего клуба. Wildberries — один из самых динамично развивающихся бизнесов в России, и мы рады привлечь внимание крупнейшего онлайн-ретейлера. Это современная компания, которая стремится соответствовать высоким стандартам, а также многое делает и в социальном плане, увеличивая количество рабочих мест в нынешние непростые для экономики времена. С таким партнёром ЦСКА может с ещё большей уверенностью смотреть в будущее, а ряд проектов, которые мы обсуждаем сейчас с Wildberries, должны понравиться нашим болельщикам», — отметил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Какие именно совместные проекты ЦСКА и Wildberries планируют реализовать, не уточняется.

В феврале 2020 г. титульным спонсором игр Российской Премьер-лиги по футболу стала группа «Тинькофф». Контракт предполагает три футбольных сезона: 2019–2020 гг., 2020–2021 гг. и 2021–2022 гг.