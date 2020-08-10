+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Прочее RSS

Wildberries стал спонсором футбольного клуба ЦСКА

Онлайн-ритейлер Wildberries заключил спонсорское соглашение с футбольным клубом ЦСКА. Об этом сообщает «Чемпионат». Таким образом, Wildberries стал первым интернет-магазином, который начал партнерство с футбольной компандой. Компания получила статус премиального партнера как основного состава ЦСКА, так и молодежной и женской сборных московского клуба.

«У нас в Wildberries сильный спортивный и командный дух, и нам очень близок спорт и здоровый образ жизни: в компании уже около 10 лет есть собственная футбольная команда, в которой играют сотрудники», — приводит издание слова генерального директора Wildberries Татьяны Бакальчук. В свою очередь, генеральный директор футбольного клуба Роман Бабаев отметил, что ЦСКА привлек внимание «динамично развивающегося онлайн-ритейлера».

«Рады приветствовать нового крупного партнёра нашего клуба. Wildberries — один из самых динамично развивающихся бизнесов в России, и мы рады привлечь внимание крупнейшего онлайн-ретейлера. Это современная компания, которая стремится соответствовать высоким стандартам, а также многое делает и в социальном плане, увеличивая количество рабочих мест в нынешние непростые для экономики времена. С таким партнёром ЦСКА может с ещё большей уверенностью смотреть в будущее, а ряд проектов, которые мы обсуждаем сейчас с Wildberries, должны понравиться нашим болельщикам», — отметил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Какие именно совместные проекты ЦСКА и Wildberries планируют реализовать, не уточняется.

В феврале 2020 г. титульным спонсором игр Российской Премьер-лиги по футболу стала группа «Тинькофф». Контракт предполагает три футбольных сезона: 2019–2020 гг., 2020–2021 гг. и 2021–2022 гг.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

28 июля / Комментарии
Lamoda запустила раздел с товарами благотворительных фондов

Lamoda запустила раздел с товарами благотворительных фондов

Онлайн-ритейлер Lamoda совместно с агрегаторами благотворительных проектов «Добро Mail. ru» и «Нужна помощь» запустил раздел товаров «Хочу помочь».

далее →

8 июля / Комментарии
Сервис СберМаркет стал новым членом АКИТ

Сервис СберМаркет стал новым членом АКИТ

Сервис СберМаркет был создан на базе технологической платформы российского стартапа Instamart и предлагает клиентам обслуживание через веб-сайт и мобильное приложение во всех городах России. Заказы формируются профессиональными экспертами по закупкам и доставляются курьерами в течение установленного клиентом промежутка времени — в течение двух часов или до семи дней вперед.

далее →

3 июля / Комментарии
Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса достигло 172 миллиардов долларов

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса достигло 172 миллиардов долларов

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса взлетело до нового рекордного показателя в 171,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные своего индекса Bloomberg Billionaires Index.

далее →

2 июля / Комментарии
Сервис «Яндекс.Лавка» отказался от бумажных пакетов

Сервис «Яндекс.Лавка» отказался от бумажных пакетов

Сервис экспресс-доставки продуктов «Яндекс.Лавка» постепенно откажется от бумажных пакетов для заказов в пользу пакетов, сделанных из полиэтилена высокого давления (маркировка 4 LDPE).

далее →

30 июня / Комментарии
Из Lamoda ушел последний из сооснователей

Из Lamoda ушел последний из сооснователей

Компания Lamoda, входящая в Global Fashion Group (GFG), ведущая платформа по продаже товаров, связанных с модой и образом жизни в России и СНГ, объявляет о следующем этапе трансформации управленческой команды.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!