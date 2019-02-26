Wildberries стала официальным HR-партнером iWENGO

Компания Wildberries — крупнейший онлайн-ритейлер России — стала официальным HR-партнером школы электронной коммерции iWENGO.

«Мы рады открыть свои двери для одного из лидеров в сфере e-com образования, школы электронной коммерции iWENGO. Стремительное развитие отрасли сегодня просто обязывает каждого из нашей отрасли быть в тренде и постоянно прокачивать свои скиллы. Подготовка высококвалифицированных кадров для рынка онлайн-торговли и образовательные проекты в этой области вызывают с нашей стороны особый интерес», — комментирует Максим Бешкета, HR директор крупнейшего онлайн-ритейлера Wildberries.

«Сегодня мы запустили 16-ый поток и, безусловно, старт сотрудничества с такой компанией как Wildberries — новый этап как для нас, так и для наших студентов. Мы сами первопроходцы рынка образования в сфере онлайн-торговли, поэтому партнерство с компанией-единорогом отрасли — особая честь. В основе ценностей школы iWENGO лежат принципы транспарентности и omni-канальности в сочетании с межотраслевым подходом. Поэтому среди наших студентов топ-менеджеры разных сегментов — от fashion до электроники и товаров для ремонта. Системные знания об управлении всем циклом электронной торговли, Качественный нетворкинг, разбор реальных кейсов в конструкции out of box — то, зачем приходят к нам. Старт курса с экскурсии в сердце e-com — офис и склад компании Wildberries», — подчеркивает Юлиана Гордон основатель школы iWENGO.

Практически за два года существования школа iWENGO выпустила свыше 500 студентов. Среди преподавателей — признаннве звезды российского e-commerce, практикующие руководители и эксперты онлайн торговли из крупнейших международных и российских компаний: Юлиана Гордон, Татьяна Щорс, Андрей Чечин, Денис Шубенок, Андрей Волков, и другие.