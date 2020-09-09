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Wildberries увеличил продажи отечественных товаров на на 187%

Продажи товаров российского производства на площадке Wildberries в августе выросли в штуках на 187% год к году. Об этом говорится в сообщении компании. Динамика этого сегмента на 30% превышает средние темпы роста онлайн-продаж ритейлера.

Самая высокая динамика зафиксирована в категориях детского питания и товаров для здоровья (рост в 17 раз), зоотоваров (в 9 раз), продуктов питания и товаров для благоустройства дачи (в 8 раз).

Количество продавцов, подключенных к Wildberries, выросло в августе в 3,5 раза к прошлому году — до 5691. Это стало максимальным приростом за календарный год, говорят в компании. Примерно пятая часть новых поставщиков — это самозанятые; их число выросло на 1 тыс., до 3 тыс. человек. Общее число продавцов площадки на конец августа составило 53,5 тыс.

Рост поставщиков в компании объясняют общей тенденцией перехода продавцов в электронную коммерцию, а также упрощением процедуры регистрации на онлайн-площадке и снижением комиссионного вознаграждения онлайн-ритейлера в отдельных категориях до 5%.

Автор: Анна
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