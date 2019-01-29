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Wildberries увеличила товарооборот бьюти-сегмента до 5,8 млрд руб

Компания Wildberries увеличила товарооборот бьюти-сегмента в 2 раза до 5,8 млрд руб. в 2018 году. Наиболее высокими темпами росли продажи косметических наборов для ухода (+206%), шампуней (+136%), косметических масок (+98%) и кремов (+91%).

Самым продаваемым товаром бьюти-сегмента в 2018 году стала тушь для ресниц со сценическим эффектом Vivienne Sabo, а самыми востребованными брендами — L'Oreal Paris, NYX Professional Makeup, Maybelline New York, DNC, Weleda, Garnier и Zeitun.

В 2018 году интернет-магазин запустил продажи брендов L'Oreal Professionnel, CeraVe, расширил ассортимент продукции под брендами LA ROCHE-POSAY и VICHY. Сегодня на сайте представлено более 2,5 тыс. брендов. Компания Wildberries планирует дальнейшее расширение ассортимента.

«Традиционно наиболее высокие продажи продукции для красоты мы отмечаем в 4 квартале: в это время проходят крупные распродажи года и повышается активность покупателей, которые приобретают подарки к новогодним праздникам. Примечательно, что структура нашей выручки свидетельствует об увеличении интереса потребителей к натуральной, профессиональной и дермокосметике. Мы видим высокий потенциал роста бьюти-сегмента, в 2019 году планируем дальнейшее расширение ассортимента и увеличение его доли c 5 до 10%», — рассказал Вячеслав Иващенко, директор по развитию Wildberries.

Автор: Анна
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