Wildberries увеличила товарооборот бьюти-сегмента до 5,8 млрд руб

Компания Wildberries увеличила товарооборот бьюти-сегмента в 2 раза до 5,8 млрд руб. в 2018 году. Наиболее высокими темпами росли продажи косметических наборов для ухода (+206%), шампуней (+136%), косметических масок (+98%) и кремов (+91%).

Самым продаваемым товаром бьюти-сегмента в 2018 году стала тушь для ресниц со сценическим эффектом Vivienne Sabo, а самыми востребованными брендами — L'Oreal Paris, NYX Professional Makeup, Maybelline New York, DNC, Weleda, Garnier и Zeitun.

В 2018 году интернет-магазин запустил продажи брендов L'Oreal Professionnel, CeraVe, расширил ассортимент продукции под брендами LA ROCHE-POSAY и VICHY. Сегодня на сайте представлено более 2,5 тыс. брендов. Компания Wildberries планирует дальнейшее расширение ассортимента.