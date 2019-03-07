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Wildberries в два раза снизил комиссию для поставщиков

Крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries снизил комиссию с поставщиков вдвое, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление директора по развитию бизнеса Wildberries Вячеслава Иващенко. Раньше комиссия для всех товаров была 38%, а с марта она снижена до 19%.

Wildberries не закупает товар у поставщика, а работает по агентской схеме. Поставщик отвозит товары на склад Wildberries, загружает их описание на сайт и устанавливает цену. После продажи товара Wildberries удерживает свою комиссию, остальные деньги отправляет поставщику.

Если раньше в 38% были включены стоимость доставки до клиента и вероятный возврат, то теперь эта услуга будет оплачиваться отдельно: 33 руб. за каждую единицу товара в одном направлении и 66 руб. — к клиенту и обратно, рассказали «Ведомостям» несколько партнеров Wildberries. Также раньше Wildberries могла сделать скидку с цены товара за свой счет, а теперь от этой практики площадка отказалась.

Новая модель, по словам Иващенко, предполагает, что чем лучше потребительские характеристики товара и привлекательнее цена, тем выше оборачиваемость и ниже затраты партнера на возможный дополнительный маркетинг и доставку. «По нашим расчетам, если у партнера товар купили не сразу, а приобрели после нескольких доставок, прибавка к базовой комиссии составит не более 2–3%», — полагает Иващенко.

Сейчас у Wildberries около 15 000 поставщиков, в день подключается более 300 новых. После значительного снижения комиссии в компании планируют ежемесячно увеличивать в 2 раза число новых партнеров.

Автор: Анна
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