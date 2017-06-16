Wildberries вложит 3 млрд рублей в строительство производственно-логистического центра в Подмосковье

Интернет-ритейлер Wildberries построит крупный производственно-логистический центр в подмосковном Подольске за 3 миллиарда рублей, объект даст региону более тысячи новых рабочих мест, сообщил РИАМО во вторник генеральный директор Корпорации развития Московской области Тимур Андреев.

«Один из крупнейших интернет-ритейлеров России – компания Wildberries планирует расширение своих производственно-логистических мощностей в Московской области. Новый центр будет построен в индустриальном парке «Коледино» в Подольске и позволит создать более тысячи новых рабочих мест. Инвестиции в проект превысят 3 миллиарда рублей», - сказал Андреев.

Он отметил, что вопросы реализации проекта обсудили на встрече представителей компании Wildberries и Корпорации развития Московской области. В частности, стороны обговорили «узкие места» проекта и возможности их преодоления.

«По объему инвестиций – производственно-логистический центр Wildberries является одним из крупнейших проектов, который может стартовать в этом году. Однако еще более важным для Московской области является показатель по количеству новых рабочих мест. В результате реализации проекта больше тысячи жителей Подмосковья смогут найти работу вблизи от места проживания. Это будет очень весомым вкладом в борьбу с маятниковой миграцией, снижение объемов которой является одной из приоритетных задач для руководства региона», - подчеркнул собеседник агентства.

По словам Андреева, инвестиционный проект Wildberries имеет огромное значение для Подмосковья и поэтому может рассчитывать на высокий уровень поддержки со стороны властей.

На ближайшее время Wildberries и Корпорации развития Московской области запланировали ряд встреч с представителями профильных региональных министерств, Центра содействия строительству и других структур. В рамках этой работы планируется решить ряд технических вопросов, а также составить дорожную карту по реализации проекта, добавил генеральный директор Корпорации.