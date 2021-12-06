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Wildberries ввел платный возврат товаров

Российский маркетплейс Wildberries ввел новые правила для возврата товара, который не устраивает покупателя. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на объявление, которое компания разместила в московских центрах выдачи.

Wildberries начал тестировать платный возврат товаров — в московских пунктах выдачи появились соответствующие объявления. Отправить не понравившийся товар обратно теперь стоит 100 рублей за единицу. Ранее маркетплейс уже начал взимать плату в размере 50-100 рублей за каждый невостребованный товар — пользователь заплатит в том случае, если заказал вещь, но даже не пришел за ней в пункт выдачи.

Также в компании ритейлера уточнили, что нововведение позволит защитить продавцов в случаях, когда с фейковых аккаунтов конкуренты заказывают крупные партии товара в дальние регионы, но не выкупают их. «Это также позволит подавляющему большинству клиентов получать вещи с минимальным количеством примерок, улучшить их внешний вид и пользоваться возможностями бесплатной доставки, примерки и возврата товаров», — пояснили в Wildberries.

Фото forbes.ru

По подсчетам самой WB, нововведение затронет лишь 5% от всех пользователей площадки.

Сотрудники пунктов выдачи также сообщили корреспондентам Forbes, что мера призвана ограничить шопоголиков, которые заказывают по 15−20 товаров, примеряют, делают фото и оформляют возврат. «Надеюсь, мера дисциплинирует покупателей, и они перестанут заказывать по 20 пуховиков, а будут читать отзывы и внимательно относиться к размерным сеткам», — согласился продавец верхней одежды на Wildberries.

Юристы говорят, что требование платы за возврат товара вполне соответствует текущему законодательству. Дело в том, что стоимость товара клиенту компенсирует продавец (предприниматель), а сам маркетплейс удерживает только компенсацию расходов на доставку. 

Автор: Анна
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