Wildberries вышел на американский рынок

Wildberries официально объявил о выходе на американский рынок. Продажи в США будут доступны через сайт компании и приложения, а доставка — через логистических партнеров. Ритейлер предлагает около 5,5 млн наименований товаров от 40,5 тысяч брендов.

Америка — 14-я страна присутствия Wildberries. В 2020 году за пределами России компания продала товаров на 23,7 млрд рублей. Wildberries также запустил продажи в Германии, Франции, Италии, в прошлом году онлайн-ритейле вышел на рынки Польши, Словакии, Израиля и других стран. Оборот онлайн-ритейлера на зарубежных рынках по итогам 2020 г. вырос на 95% — до до 23,7 млрд руб. Наиболее востребованными у зарубежных покупателей стали одежда, косметика, книги и обувь.

Общий оборот маркетплейса за прошлый год почти удвоился и составил 437 млрд руб, что позволило занять компании 1 место в рейтинге "ТОП 100 интернет-магазинов России 2020 года". Число покупателей тоже выросло вдвое — с 18 млн до 40 млн человек, а продавцов — более чем вчетверо, с 19 тысяч до 91 тысячи.