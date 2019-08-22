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Wildberries запускает оплату заказов по QR-коду

Банк «Русский стандарт» и Wildberries запускают с начала сентября оплату заказов по QR-коду — с помощью системы быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в самих компаниях.

«Мы активно готовимся к подключению системы быстрых платежей, так как видим ее высокий потенциал для потребителей и ритейла в целом», — заявил изданию руководитель финансовой службы Wildberries Владимир Бакин. Такая опция появится в точках выдачи товаров, пояснили в банке «Русский стандарт». Клиент в пункте доставки сможет отсканировать QR-код, осуществить платеж и забрать оплаченный товар. «В будущем мы рассматриваем СБП в качестве основного платежного инструмента», — пояснил Бакин.

Интернет-компании заинтересованы в новой технологии. «Члены АКИТ (Ассоциация компаний интернет-торговли) положительно относятся к системе СПБ и всячески поддерживают ее, потому что себестоимость ее использования намного ниже, чем у привычного эквайринга», — сообщил президент ассоциации Артем Соколов. По его словам, 22 компании-члена ассоциации участвуют в пилотных проектах по внедрению платежей по QR-коду через СБП, а пять из них будут «запускаться в первой волне», то есть в начале сентября.

Банки также отмечают интерес со стороны своих клиентов к приему платежей по QR-коду. «Банк активно начал подключать своих клиентов по эквайрингу начиная с августа, и уже сейчас мы видим заинтересованность торгово-сервисных предприятий в новой технологии», — рассказали в банке «Русский Стандарт». Промсвязьбанк планирует перейти от тестового режима в «боевой» в конце августа — начале сентября.

Банк России 19 августа опубликовал указание, согласно которому вносятся изменения в положение «О платежной системе Банка России», касающиеся нюансов работы СБП для юридических лиц. Вступает в силу оно через десять дней после опубликования. Возможно, этим объясняется тот факт, что пока банки не подключили клиентам-физлицам функцию оплаты по QR-кодам, хотя банки, которые технически могут это сделать, уже есть.

Как сообщили в Национальной системе платежных карт (НСПК), уже четыре банка прошли сертификацию и подтвердили готовность предоставить своим клиентам возможность оплачивать покупки по QR-коду через СБП. По словам источника издания, речь может идти о банке «Ак Барс», ВТБ, Промсвязьбанке и СКБ-Банке. Как сообщили в НСПК, «сроки предоставления сервиса в рамках пилотного проекта клиентам банк определяет самостоятельно».

Автор: Анна
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