Wildberries запустил доставку свежих продуктов за 2 часа

Маркетплейс Wildberries договорился о сотрудничестве с рынком «Фуд сити». Онлайн-площадка обещает доставку свежих продуктов в течение двух часов в пределах Московской кольцевой автодороги (МКАД), за логистику и сборку заказов будет отвечать «Фуд сити», об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу онлайн-ретейлера.

По данным пресс-службы маркетплейса, Wildberries запустил продажу свежих продуктов: овощей, фруктов, зелени, рыбы, мяса, птицы, морепродуктов, а также готовых блюд и цветов. Доставкой занимаются поставщики самостоятельно со своих складов, рассказали в компании, срок исполнения заказа — до двух часов.

Первыми партнерами маркетплейса стали «Фуд сити» и ретейлер «Цветочный ряд». На начальном этапе доставка возможна только в пределах МКАД и в поселках Мосрентген, Московский и Коммунарка. В «Фуд сити» и «Цветочном ряде» на вопросы газеты не ответили. В дальнейшем Wildberries планирует расширить географию доставки и договориться с другими участниками продуктового рынка, в том числе и с крупными сетями, рассказал его представитель. Для поставщиков комиссия онлайн-ретейлера составит 5%, уточнил он, стоимость доставки при заказе от 2000 рублей будет бесплатной, в остальных случаях — 199 рублей.