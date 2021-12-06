Wildberries запустил партнёрские сортировочные центры

Маркетплейс Wildberries разгрузит свои склады за счет продавцов — компания запустила программу партнерских сортировочных центров. Ее участниками могут стать продавцы площадки, у которых есть свои склады площадью не менее 500 кв. м, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Wildberries.

Первые три сортировочные центра (СЦ) по новой модели уже запущены в Москве, еще несколько в ближайшие дни заработают в Московской области, сообщили в Wildberries. В перспективе планируется открыть десятки партнерских СЦ в разных регионах России. Участники программы возьмут на себя ряд обязательств, в том числе принять товар, отсортировать его, а также обеспечить временное хранение и дальнейшую отгрузку.

За каждую обработанную единицу партнеру заплатят 4 рубля. В случае потери или порчи товара партнер будет обязан компенсировать затраты. Сейчас, по собственным данным, у Wildberries в разных регионах десять крупных складских комплексов и около 100 дополнительных сортировочных центров общей площадью 720 000 кв. м.

По словам исполнительного директора фулфилмент-оператора Reworker Алексея Жукова, новая модель работы сортировочных центров — правильное направление для развития маркетплейса. "Так Wildberries хочет разгрузить свою складскую инфраструктуру. Это должно позволить избежать ситуаций, когда на ключевых объектах интернет-площадки товар продавцов лежит месяцами",— объясняет он.