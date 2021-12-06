+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

Wildberries запустил партнёрские сортировочные центры

Маркетплейс Wildberries разгрузит свои склады за счет продавцов — компания запустила программу партнерских сортировочных центров. Ее участниками могут стать продавцы площадки, у которых есть свои склады площадью не менее 500 кв. м, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Wildberries.

Первые три сортировочные центра (СЦ) по новой модели уже запущены в Москве, еще несколько в ближайшие дни заработают в Московской области, сообщили в Wildberries. В перспективе планируется открыть десятки партнерских СЦ в разных регионах России. Участники программы возьмут на себя ряд обязательств, в том числе принять товар, отсортировать его, а также обеспечить временное хранение и дальнейшую отгрузку.

За каждую обработанную единицу партнеру заплатят 4 рубля. В случае потери или порчи товара партнер будет обязан компенсировать затраты. Сейчас, по собственным данным, у Wildberries в разных регионах десять крупных складских комплексов и около 100 дополнительных сортировочных центров общей площадью 720 000 кв. м.

По словам исполнительного директора фулфилмент-оператора Reworker Алексея Жукова, новая модель работы сортировочных центров — правильное направление для развития маркетплейса. "Так Wildberries хочет разгрузить свою складскую инфраструктуру. Это должно позволить избежать ситуаций, когда на ключевых объектах интернет-площадки товар продавцов лежит месяцами",— объясняет он.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

3 декабря / Комментарии
Почта России начала доставлять товары с японских онлайн-аукционов

Почта России начала доставлять товары с японских онлайн-аукционов

С декабря россияне могут покупать товары на аукционах и в онлайн-магазинах Японии через сервис InJapan и получать их с помощью EMS-доставки Почты России. Сроки доставки в Москву и Санкт-Петербург составят до 7 дней, в другие города-миллионники — до 14 дней.

далее →

2 декабря / Комментарии
«Магнит Доставка» перейдет на собственную платформу

«Магнит Доставка» перейдет на собственную платформу

«Магнит» приступил к переводу функций управления онлайн-заказами, сборкой и доставкой товаров в рамках сервиса «Магнит Доставки» в контур собственного технологического решения. Это ключевой этап в развитии e-commerce ритейлера.

далее →

1 декабря / Комментарии
СДЭК открыл склад фулфилмента в Самаре

СДЭК открыл склад фулфилмента в Самаре

Международный логистический оператор СДЭК открыл склад фулфилмента в Самаре, куда интернет-магазины со всего Поволжья могут передать складские операции на аутсорсинг. Открытие склада позволит ритейлерам со всей страны разместить товары максимально близко к покупателям, сэкономить на логистике и сократить сроки доставки по Среднему Поволжью.

далее →

30 ноября / Комментарии
Major Fashion Day — Логистика и фулфилмент для новых fashion бизнес-моделей

Major Fashion Day — Логистика и фулфилмент для новых fashion бизнес-моделей

Какие логистические сервисы обеспечивают рост онлайн-продаж в fashion-сегменте, за какое время фулфилмент-оператор может запустить продажи fashion-ритейлера на маркетплейсах, какие it-решения позволяют ускорить этот процесс, в чем преимущества работы логопарка полного цикла по сравнению с классическими складами, нюансы маркировки в системе «Честный знак» –  эти и другие вопросы обсудим 9 декабря на онлайн-конференции Major Fashion Day.

далее →

26 ноября / Комментарии
С момента введения QR-кодов в транспорте Татарстана доставка продуктов выросла на треть

С момента введения QR-кодов в транспорте Татарстана доставка продуктов выросла на треть

Аналитики CloudPayments проанализировали онлайн-продажи продуктов и готовой еды в Татарстане в период с 22 по 24 ноября 2021 года, а также онлайн-чаевые сотрудникам служб доставки, переведенные через сервис CloudTips и выяснили, что изменилось после введения проверки QR-кодов в транспорте.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!