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Wildberries запустил приемку малогабаритных товаров у поставщиков через ПВЗ

Крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries запустил приемку малогабаритных товаров у поставщиков через пункты выдачи заказов клиентам, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании. Услуга доступна в 16 регионах страны — Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани, Краснодаре, Новосибирске и др.

Всего на данный момент работает 2500 пунктов выдачи заказов с подобной функцией, в дальнейшем их число будет увеличиваться, уточнил представитель компании.

«Теперь продавцам Wildberries не нужно отвозить товар в крупные распределительные центры компании», — передали через представителя слова директора по развитию Wildberries Вячеслава Иващенко.

По собственным данным компании, сейчас с маркетплейсом сотрудничают около 53 000 продавцов, 23 000 из которых являются индивидуальными предпринимателями и около 3000 — самозанятыми. В компании заявляют, что новая услуга будет доступна для более чем половины поставщиков, т. е. для 27 000 селлеров. Услуга поставки товаров через пункты выдачи заказов будет бесплатной, объем груза ограничивается одним кубическим метром. Для осуществления доставки продавец может выбрать любой удобный пункт выдачи заказа в личном кабинете, а специалисты компании направят в распределительные центры ритейлера.

Wildberries не первый, кто запустил подобный сервис. Онлайн-ритейлер Ozon запустил сервис приемки товаров в пунктах выдачи заказов и на сортировочных центрах в середине 2019 г., сообщил «Ведомостям» представитель ритейлера. Он прежде всего нацелен на селлеров, работающих с собственных складов. По данным компании, на сегодняшний день прием товаров в ПВЗ Ozon работает в 35 регионах РФ. В ряде ПВЗ с увеличенными площадями и на сортировочных центрах Ozon принимает также крупногабаритные товары.

Автор: Анна
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