Wildberries запустил продажи в Латвии, Литве и Эстонии

Онлайн-ритейлер Wildberries запустил онлайн-магазины в Латвии, Литве и Эстонии. Теперь продажи Wildberries осуществляются на рынках 17 стран. В странах Балтии доставка товаров осуществляется с помощью международных логистических операторов.

Сайты lt.wildberries.ru, lv.wildberries.ru и ee.wildberries.ru запущены на английском и русском языках, в ближайшее время будут доступны мобильные приложения на iOS и Android. Доставка товаров осуществляется в партнерские пункты выдачи заказов (ПВЗ) и курьерскими службами. В Эстонии Wildberries располагает 270 ПВЗ, в Латвии — 210, в Литве — 300. Доставка товаров в точки выдачи заказов осуществляется в течение 8 — 10 дней и стоит 7€. Минимальная цена на услугу курьерской доставки — 20€, срок доставки 2 — 4 рабочих дня.

Wildberries предлагает своим новым покупателям порядка 10 млн наименований товаров от 50 тыс. брендов: от одежды, обуви и аксессуаров для взрослых и детей, косметики, парфюмерии, игрушек и товаров для детей до техники, электроники, книг, канцтоваров и товаров для дома.

В 2021 г. онлайн-ритейлер вышел на рынки 7 новых стран. Онлайн-площадки появились в Литве, Латвии, Эстонии, США, Франции, Испании и Италии. Теперь география работы Wildberries насчитывает 17 стран.

Благодаря расширению географии работы Wildberries российские предприниматели, партнеры онлайн-платформы получают возможность выхода на новые рынки и дальнейшего масштабирования своих продаж, — отмечают в пресс-службе Wildberries. По итогам 2020 года экспортные продажи онлайн-ритейлера выросли на 95% до 23,7 млрд руб., а наиболее востребованными у зарубежных покупателей стали одежда, обувь, косметика, парфюмерия и книги.