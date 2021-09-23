+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

Wildberries запустил продажи в Латвии, Литве и Эстонии

Онлайн-ритейлер Wildberries запустил онлайн-магазины в Латвии, Литве и Эстонии. Теперь продажи Wildberries осуществляются на рынках 17 стран. В странах Балтии доставка товаров осуществляется с помощью международных логистических операторов.

Сайты lt.wildberries.ru, lv.wildberries.ru и ee.wildberries.ru запущены на английском и русском языках, в ближайшее время будут доступны мобильные приложения на iOS и Android. Доставка товаров осуществляется в партнерские пункты выдачи заказов (ПВЗ) и курьерскими службами. В Эстонии Wildberries располагает 270 ПВЗ, в Латвии — 210, в Литве — 300. Доставка товаров в точки выдачи заказов осуществляется в течение 8 — 10 дней и стоит 7€. Минимальная цена на услугу курьерской доставки — 20€, срок доставки 2 — 4 рабочих дня.

Wildberries предлагает своим новым покупателям порядка 10 млн наименований товаров от 50 тыс. брендов: от одежды, обуви и аксессуаров для взрослых и детей, косметики, парфюмерии, игрушек и товаров для детей до техники, электроники, книг, канцтоваров и товаров для дома.

В 2021 г. онлайн-ритейлер вышел на рынки 7 новых стран. Онлайн-площадки появились в Литве, Латвии, Эстонии, США, Франции, Испании и Италии. Теперь география работы Wildberries насчитывает 17 стран.

Благодаря расширению географии работы Wildberries российские предприниматели, партнеры онлайн-платформы получают возможность выхода на новые рынки и дальнейшего масштабирования своих продаж, — отмечают в пресс-службе Wildberries. По итогам 2020 года экспортные продажи онлайн-ритейлера выросли на 95% до 23,7 млрд руб., а наиболее востребованными у зарубежных покупателей стали одежда, обувь, косметика, парфюмерия и книги.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

23 сентября / Комментарии
Яндекс.Директ упростил создание умных товарных объявлений

Яндекс.Директ упростил создание умных товарных объявлений

Яндекс.Директ упростил создание смарт-баннеров. Теперь можно выбирать, настраивать объявления на основе фида или данных сайта. Директ проанализирует содержимое площадки, отследит наличие товара и сформирует объявления.

далее →

20 сентября / Комментарии
Ozon планирует выйти на C2C рынок

Ozon планирует выйти на C2C рынок

Ozon планирует запуск собственной доски объявлений. Об открытии нового направления стало известно из вакансий маркетплейса.

далее →

17 сентября / Комментарии
К видеорекламе в РСЯ теперь можно добавить логотип, кнопку, заголовок и текст

К видеорекламе в РСЯ теперь можно добавить логотип, кнопку, заголовок и текст

Яндекс.Директ расширил число дополнений для медийной рекламы. Объявления в РСЯ могут быть еще заметнее с брендированными элементами в видео. Теперь к роликам можно добавить логотип, кнопку, заголовок и текст.

далее →

17 сентября / Комментарии
Facebook представил новые продукты для бизнес-коммуникации

Facebook представил новые продукты для бизнес-коммуникации

Facebook представил новые продукты и инструменты, которые помогут компаниям эффективно взаимодействовать с клиентами и упростить свои повседневные задачи. Новые инструменты созданы для улучшения всего клиентского пути – от более качественных лидов до повышения продаж и удовлетворенности клиентов при меньших затратах.  

далее →

17 сентября / Комментарии
«Яндекс.Маркет» будет выпускать продукцию под своей торговой маркой

«Яндекс.Маркет» будет выпускать продукцию под своей торговой маркой

«Яндекс.Маркет» начнет продавать товары собственной торговой марки (СТМ) «Кстати, на Маркете». Сначала это будут продукты питания, а чуть позже, под другой СТМ, электроника.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!