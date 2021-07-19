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Wildberries запустил продажу техники по новой модели

Wildberries запустил новую модель продажи электроники на своем маркетплейсе, в рамках которой доставку товаров будут осуществлять сами продавцы. Об этом говорится в сообщении компании.

Продавцам, готовым самостоятельно осуществлять доставку, Wildberries предложит «низкую торговую комиссию в размере 5%». Это позволит «оптимизировать операционные издержки, а также сократить логистическое плечо между продавцом и покупателем, что ускорит сроки доставки», считают в компании.

«Wildberries расширяет сотрудничество с продавцами электроники и бытовой техники. Для этого онлайн-ретейлер запускает прямую доставку от продавцов, что позволит расширить ассортимент и начать сотрудничество с новыми селлерами», — говорится в релизе.

Первым партнером компании, работающим по новой модели, станет интернет-гипермаркет электроники и бытовой техники «Холодильник.Ру». Ассортимент магазина на маркетплейсе на первом этапе будет включать 1500 наименований, а доставка будет осуществляться на следующий день в Москве в пределах МКАД. Впоследствии ассортимент планируется увеличить в 10 раз, а географию доставки — расширить до всех регионов присутствия «Холодильник.Ру».

По словам представителя Wildberries, электроника и бытовая техника стала одним из самых быстрорастущих сегментов на маркетплейсе, «в том числе благодаря росту популярности дистанционной работы в стране». Оборот продавцов в этих категориях за первую половину 2021 года составил 28,6 млрд рублей, а продажи крупной бытовой техники выросли на 893%.

Автор: igor-nazarov
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