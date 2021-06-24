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Wildberries запустил прямые продажи от зарубежных поставщиков

Онлайн-ритейлер Wildberries запустил на своей площадке прямые продажи товаров от зарубежных поставщиков. Об этом сообщили в компании.

Для российских граждан, на этапе пилотного проекта маркетплейса, уже доступны товары от продавцов из Казахстана, Белоруссии и Китая. Wildberries намерен в дальнейшем присоединить к проекту производителей из Евросоюза и других стран, где он работает, говорится в сообщении.

Wildberries будет осуществлять доставку товаров от продавцов собственной логистической службой и международными логистическими партнерами, российские покупатели смогут получать посылки от зарубежных продавцов в пунктах выдачи заказов Wildberries, уточняют в компании.

В пресс-службе компании сообщили, что Wildberries старается сделать покупки для российских граждан еще более выгодными и старается предложить как можно больше товаров по привлекательным ценам.

Благодаря быстрой доставке от надежных логистических партнеров, будет значительно сокращен срок получения заказов при трансграничных покупках, отметили в пресс-службе компании.
Доставка заказов до покупателей будет бесплатной и займет всего от нескольких дней до двух недель в зависимости от страны продавца, уточнили в пресс-службе Wildberries.

Автор: Анна
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