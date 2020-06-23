Wildberries запустит интернет-сервисы для путешествий по России

Российский интернет-ритейлер Wildberries планирует создать интернет-сервисы для путешествий по России, в том числе по бронированию мест проживания и покупке билетов в музеи. Об этом рассказала ТАСС основательница и гендиректор компании Татьяна Бакальчук. По ее словам, цель компании — «сильно прокачать внутренний туризм».

«Мы вот заранее наметили в 2020 году сильно прокачать внутренний туризм. Замечательно, если люди начнут ездить по родной стране. Хотим создать на Wildberries туристические сервисы, которые позволят многим открыть для себя путешествия внутри России: узнавать об уникальных местах и достопримечательностях, планировать маршруты, бронировать гостиницы, покупать билеты в музеи и многое другое», — сообщила Бакальчук.

В начале этого года ритейлер запустил сервис по продаже авиабилетов. Wildberries продает авиабилеты на внутренние и зарубежные рейсы. Процесс покупки билета происходит на сайте компании, без переадресации на сторонние ресурсы. Цены указаны с учетом всех сборов.

На Wildberries продают билеты 300 авиакомпаний. В дальнейшем ритейлер намерен увеличить число партнеров и открыть продажу билетов на другие виды транспорта.

Wildberries работает в семи странах: России, Словакии, Польше, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии. Компания планирует в этом году выйти на рынки еще десяти стран. Оборот ритейлера в 2019 году вырос на 88% и составил 223,5 млрд рублей.