+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

Wildberries запустит интернет-сервисы для путешествий по России

Российский интернет-ритейлер Wildberries планирует создать интернет-сервисы для путешествий по России, в том числе по бронированию мест проживания и покупке билетов в музеи. Об этом рассказала ТАСС основательница и гендиректор компании Татьяна Бакальчук. По ее словам, цель компании — «сильно прокачать внутренний туризм».

«Мы вот заранее наметили в 2020 году сильно прокачать внутренний туризм. Замечательно, если люди начнут ездить по родной стране. Хотим создать на Wildberries туристические сервисы, которые позволят многим открыть для себя путешествия внутри России: узнавать об уникальных местах и достопримечательностях, планировать маршруты, бронировать гостиницы, покупать билеты в музеи и многое другое», — сообщила Бакальчук.

В начале этого года ритейлер запустил сервис по продаже авиабилетов. Wildberries продает авиабилеты на внутренние и зарубежные рейсы. Процесс покупки билета происходит на сайте компании, без переадресации на сторонние ресурсы. Цены указаны с учетом всех сборов.

На Wildberries продают билеты 300 авиакомпаний. В дальнейшем ритейлер намерен увеличить число партнеров и открыть продажу билетов на другие виды транспорта.

Wildberries работает в семи странах: России, Словакии, Польше, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии. Компания планирует в этом году выйти на рынки еще десяти стран. Оборот ритейлера в 2019 году вырос на 88% и составил 223,5 млрд рублей.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

22 июня / Комментарии
«Лента» запустила собственную витрину на AliExpress

«Лента» запустила собственную витрину на AliExpress

Компания «Лента», четвертый по объему выручки продуктовый ритейлер на российском рынке, объявила о начале сотрудничества с маркетплейсом AliExpress. Российская продуктовая сеть запустила собственную витрину на одной из крупнейших виртуальных площадок.

далее →

19 июня / Комментарии
YouTube запустил витрину с товарами под рекламными роликами

YouTube запустил витрину с товарами под рекламными роликами

Сервис YouTube запустил функцию, с помощью которой компании могут разместить витрину со своими товарами под рекламными роликами. Об этом говорится в сообщении блога корпорации Google, которая управляет видеоплатформой.

далее →

18 июня / Комментарии
В суперприложении Тинькофф появился маркетплейс goods.ru

В суперприложении Тинькофф появился маркетплейс goods.ru

Тинькофф продолжает развитие линейки лайфстайл-услуг в своем суперприложении и объявляет о партнерстве с маркетплейсом goods.ru, объединяющим ведущие интернет-магазины России. Теперь покупать товары через онлайн-платформу goods.ru можно прямо в мобильном приложении Тинькофф. На все покупки будет начисляться кэшбэк в 5%.

далее →

17 июня / Комментарии
Ozon запустил собственную линейку одежды и аксессуаров

Ozon запустил собственную линейку одежды и аксессуаров

Онлайн-площадка Ozon запустила в продажу лимитированную коллекцию одежды Ozon. В ассортименте пока доступны куртки, дождевики, футболки, свитшоты, поясные сумки и пр.

далее →

16 июня / Комментарии
Visa и Яндекс.Касса совместно создали маркетплейс для поддержки малого бизнеса

Visa и Яндекс.Касса совместно создали маркетплейс для поддержки малого бизнеса

Яндекс.Касса присоединилась к проекту компании Visa по поддержке малого бизнеса — «#прокачайбизнес». В его рамках Visa и Яндекс.Касса совместно создали маркетплейс, в котором небольшие компании могут размещать товары и услуги, а также предлагать скидки для покупателей.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!