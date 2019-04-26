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X5 готова к доставке 1 млн посылок из интернет-магазинов в сутки

X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, разработала цифровую платформу для доставки посылок из интернет-магазинов в постаматы и пункты выдачи заказов. Уже сегодня решение объединяет часть постаматов в магазинах «Пятерочка», оборудование сортировочных центров и складов с помощью ряда информационных систем, а мощности информационных систем рассчитаны на обработку одного миллиона отправлений в сутки.

«В основу платформы заложено решение для учета отправлений из интернет-магазинов, система для обмена данными с участниками процесса, складская система для процессов сортировки, интерфейсы для партнеров и пользователей. Архитектура основных элементов системы основана на микросервисах, поэтому ее функциональность можно быстро развивать», — рассказал Алексей Артюхов, директор по информационным технология Х5 ОМНИ.

Подключиться к платформе могут любые российские и зарубежные интернет-магазины и маркетплейсы, которые занимаются преимущественно непродовольственными товарами. Партнерам из России Х5 предлагает доставлять посылки до распределительных центров компании, из-за рубежа отправления будут приниматься на таможне. Таким образом Х5 поможет интернет-ритейлерам решить проблему «последней мили» по всей территории присутствия.

Сегодня платформа работает в тестовом режиме: заказы доставляют покупателям в Московской, Калужской и Смоленской области в постаматы ЦТБ, совместного предприятия Совкомбанка и X5 ОМНИ. Готовятся к подключению еще четыре партнера Х5 из России и один из Китая.

В 2019 году доступ к системе будет открыт для интернет-магазинов и маркетплейсов любого профиля, для партнеров будет создан «Портал разработчика» для упрощения процедуры подключения к системе. В дополнение к выдаче в постаматах и пунктах выдачи заказов партнеры X5 смогут предложить покупателям доставку на кассы магазинов.

Автор: Анна
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