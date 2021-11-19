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X5 Group запускает финансовые сервисы под брендом «X5 Банк»

X5 Group объявляет о пилотном запуске финансовых сервисов под брендом «X5 Банк». На первом этапе это будут цифровые карты, объединяющие функционал карты лояльности торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток», и банковские услуги — оплаты, перевода денег, получение рублевого возврата за покупки и другие.

Цифровая «X5 Карта» уже доступна пользователям мобильного приложения торговой сети «Перекрёсток» в 101 городах, а в течение месяца возможность оформить появится у покупателей «Пятёрочки» в 13 городах2. Для получения карты нового типа нужно в приложении одной из сетей обновить свою текущую карту лояльности до банковской. При оформлении в приложениях также можно заказать себе пластиковую карту и доставить ее курьером. Кроме того, в течение месяца появятся стойки «Х5 Банка» в 30 магазинах «Пятёрочка» в Москве, где также будет предоставлена возможность оформить карту.

Проект «X5 Банк» будет реализовываться самостоятельной компанией, в состав учредителей которой входят X5 Group и Альфа-Банк.

Пополнить счет «X5 Карты» можно в приложениях сетей и через мобильное приложение Альфа-Банка без комиссий, а также через банкоматы любого банка РФ и Систему Быстрых Платежей (СБП). Пользователи «X5 Карты» смогут получать возврат за совершение покупок до 2% от суммы потраченных средств, а также процент на остаток до 8% годовых. Подробнее с тарифами карт можно ознакомиться на сайте.

«Стратегия X5 предусматривает присутствие на каждом этапе „клиентского пути“, поэтому мы запустили „X5 Банк“ и первым выпустили один из самых востребованных банковских продуктов — дебетовую карту, объединяющую и баллы лояльности, и банковский функционал. Такой бизнес позволит нам быть еще ближе к покупателям и предлагать новые возможности, удобные для клиента», — прокомментировал главный исполнительный директор X5 Group Игорь Шехтерман.

Выпуск и обслуживание «Х5 Карты» бесплатны. По мере развития продуктовой линейки «Х5 Банк» будет предлагать другие платежные сервисы под своим брендом.

Автор: Анна
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