X5 и PickPoint намерены совместно развивать сеть постаматов

X5 Retail Group, мультиформатная розничная компания России, и PickPoint, оператор сети постаматов и пунктов выдачи заказов, подписали соглашение о намерении создать совместное предприятие (СП) для развития сети локеров в магазинах торговых сетей Х5.

СП будет организовано путём регистрации нового юридического лица на паритетных условиях. Количество постаматов в его управлении к концу года должно достичь 1 500.

«Партнёрство c лидером рынка экспресс-доставок — компанией PickPoint — обеспечит заполнение постаматов максимальным количеством посылок от крупнейших интернет-магазинов и предоставит Х5 экспертизу и технологии пионера отечественного рынка постаматов, который в течение многих лет развивает автоматизированный сервис доставки онлайн-заказов. Обширная сеть магазинов Х5 по всей России является отличной платформой, позволяющей предоставить потребителям удобный сервис», — говорит директор по развитию стратегических бизнесов X5 Игорь Плетнёв.

«Совместное предприятие PickPoint и X5 Retail Group нацелено на расширение логистической инфраструктуры последней мили для электронной коммерции по всей стране. Следующим этапом станет открытие постаматной сети, управляемой PickPoint, сторонним логистам для доставки онлайн-заказов. Так мы создаем принципиально новую логистическую экосистему, благодаря которой покупатель может сделать заказ в любом интернет-магазине с доставкой через постамат», — комментирует Надежда Романова, генеральный директор PickPoint.

В магазинах Х5 уже установлено более чем 1 700 локеров и пунктов выдачи, большинство из которых подключено к единой сети продаж компании PickPoint. С момента установки первого постамата в начале июня прошлого года выдано более 300 тыс. посылок. Развитие сети локеров позволяет Х5 предоставить покупателям удобный и востребованный сервис, дать небольшим интернет-магазинам и региональным производителям доступ к развитой логистической инфраструктуре компании, а также привлекать дополнительных трафик в магазины торговых сетей Х5.

Сеть PickPoint на сегодняшний день насчитывает 5 500 постаматов и пунктов выдачи заказов в более чем 540 городах и населенных пунктах России. К сети PickPoint подключено порядка 5 500 интернет-магазинов. Количество заказов, выданных PickPoint в 2018 году, составило 10,5 млн.