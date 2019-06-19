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X5 и «САНТЭНС» создадут фармацевтический маркетплейс

X5 Retail Group объявляет о заключении соглашения между дочерней структурой X5 ОМНИ, интернет-магазином «Перекрёсток-онлайн» и группой компаний «САНТЭНС». Сотрудничество предполагает совместное создание и развитие фармацевтического маркетплейса на базе онлайн-супермаркета Perekrestok.ru.

В рамках партнёрства на Perekrestok.ru появится специальная «витрина» — apteka.perekrestok.ru, где производители фармацевтических препаратов смогут представить свою продукцию и предложить её потребителю напрямую. В свою очередь покупатели получат возможность заказать необходимые лекарства непосредственно у производителя, а оплатить и забрать их в одном из аптечных пунктов выдачи (АПВЗ) в магазинах торговых сетей X5. В рамках создания сети АПВЗ Х5 ОМНИ, развивающая технологическую платформу почтовых сервисов Х5, уже договорилась об открытии 1 400 аптечных пунктов выдачи заказов. Логистику от производителя до АПВЗ обеспечит «САНТЭНС».

Генеральный директор ГК «САНТЭНС» Андрей Осипов: «Стартовавшее сотрудничество, основанное на расширении спектра услуг производителям лекарственных и фармацевтических препаратов вплоть до полного управления цепочкой поставок вкупе с лидерскими позициями розничных сетей Х5 на российском рынке, позволит существенно повысить доступность лекарственных препаратов для пациентов и, как следствие, улучшит качество жизни населения. Главная цель партнёрства — облегчить доступ потребителей к лекарственным препаратам и снизить стоимость лечения путём внедрения принципиально новой бизнес-модели товаропроводящей цепи от производителя до пациента».

Директор по стратегии и развитию электронной коммерции торговой сети «Перекрёсток» Леонид Довладбегян: «Для нас партнёрство с „САНТЭНС“ имеет важное стратегическое значение, так как онлайн-супермаркет Perekrestok.ru реализует стратегический проект по расширению ассортимента для наших покупателей. Мы видим, что наши клиенты достаточно часто ищут конкретные лекарства, а доля онлайн-покупок в аптечном сегменте растет. Нам интересно представить на своем сайте ассортимент крупнейшего оператора на российском фармацевтическом рынке, не инвестируя при этом в инфраструктуру для выдачи товара: партнеры из ГК „САНТЭНС“ будут самостоятельно осуществлять обработку, сборку, сортировку и отправление заказов до аптечных пунктов выдачи заказов, которые находятся в магазинах группы компаний Х5».

Директор по развитию стратегических бизнесов X5 Retail Group Игорь Плетнёв: «Подписанное соглашение — важный этап в развитии технологической платформы почтовых сервисов Х5 ОМНИ. Благодаря партнерству с „САНТЭНС“ мы добавляем новую важную категорию заказов — лекарства. Perekrestok.ru предлагает клиентам революционную услугу, в рамках которой производители получают прямой доступ к конечным потребителям, гостям магазинов Х5, минуя сложившуюся неэффективную и непрозрачную цепочку посредников».

Автор: Анна
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