X5 и Совкомбанк намерены развивать сеть постаматов

X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных розничных компаний России, и Совкомбанк, один из крупнейших частных банков в России, рассматривают возможность создания совместного предприятия (СП), специализирующегося на выдаче заказов из интернет-магазинов через сеть постаматов (локеров). Х5 направила ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о приобретении 50% «ЦТБ», в настоящий момент принадлежащего Совкомбанку.

В настоящий момент сеть «ЦТБ» состоит из 450 локеров под брендом «Халва», в перспективе их количество превысит 1500. Рассматриваемое совместное предприятие получит право размещать постаматы в магазинах X5 сроком на пять лет.

СП с Совкомбанком позволит Х5 ускорить запуск сети локеров в своих магазинах, а также уже сейчас начать тестировать «попутную логистику», а после запуска собственного фулфилмента получать дополнительный поток посылок.