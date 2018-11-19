X5 и Совкомбанк создали совместное предприятие по развитию сети почтоматов

X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, и Совкомбанк, один из крупнейших частных банков в России, объявляют о закрытии сделки по созданию совместного предприятия (СП), специализирующегося на выдаче заказов из интернет-магазинов через сеть почтоматов (локеров). ФАС России одобрила ходатайство X5 о приобретении 50% «ЦТБ», принадлежащего Совкомбанку.

На сегодняшний день сеть «ЦТБ» состоит из 500 почтоматов под брендом «Халва» в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Казани и других крупных городах России. Для удобства клиентов локеры размещены в магазинах торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток», а также в отделениях Совкомбанка. К концу 2019 года участники СП планируют увеличить количество почтоматов до 1500 точек.

Игорь Плетнёв, директор по развитию стратегических бизнесов X5 Retail Group: «Для Х5 данное партнёрство — это важный шаг в развитии сервиса дополнительных услуг для покупателей. Мы уверены, что сервис по выдаче заказов из интернет-магазинов продолжит набирать популярность, поэтому мы планируем активно развивать это направление».

Андрей Спиваков, Главный управляющий директор Совкомбанка: «Для Совкомбанка основной целью участия в данном проекте является увеличение дистрибуции в сегменте интернет-магазинов для карты рассрочки „Халва“, что будет стимулировать покупки в рассрочку через интернет-магазины партнёров карты. Кроме того, мы верим в финансовый успех проекта. Мы располагаем всеми необходимыми составляющими для развития сети: открытость для новых партнёров, удачные локации на базе розничных сетей X5 Retail Group, сильный бренд „Халва“ и финансовая поддержка Совкомбанка».

Денис Петрушевский, генеральный директор ООО «ЦТБ» (СП): «Сеть „Халва“ развивает концепцию „почтомат у дома“, что подразумевает их шаговую доступность для клиента. Наилучшим образом этой концепции соответствуют магазины „Пятёрочка“, имеющие удобный график работы и позволяющие совмещать процесс получения посылки с повседневными покупками».