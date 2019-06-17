X5 и «Юнитрейд» разработали end-to-end сервис для зарубежных интернет-магазинов

X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, объявляет о начале партнёрства между дочерней структурой X5 ОМНИ и таможенным брокером компанией «Юнитрейд». В рамках заключенного соглашения о сотрудничестве стороны будут совместно оказывать международным интернет-магазинам и маркетплейсам полный комплекс услуг по доставке, таможенной очистке и выдаче заказов клиентам.

«Юнитрейд» — одна из частных компаний, допущенных к упрощенному порядку декларирования экспресс-грузов для личного пользования. Это позволит оптимизировать сроки оформления на таможне заказов из партнёрских онлайн-магазинов. В свою очередь X5 обеспечивает всю логистику поступающих товаров от границы до покупателя на базе действующих распределительных центров компании.

Директор по логистике и операциям Х5 ОМНИ Артём Холин: «Компания „Юнитрейд“ обладает значительным опытом по таможенной очистке интернет-посылок, особенно на китайском направлении, а также партнёрскими отношениями с крупнейшими иностранными интернет-магазинами и маркетплейсами. Мы договорились совместно создать специально для китайского рынка логистическую услугу „под ключ“, в рамках которой мы будем забирать заказы со складов онлайн-магазинов на территории Китая, привозить их в Россию, проводить таможенную очистку и доставлять далее на РЦ Х5 в Новосибирске, откуда посылки попутной логистикой Х5 будут доставлять до магазинов. В универсамах клиенты смогут получить свои заказы через постаматы, пункты выдачи заказов, а также на кассах».

Управляющий АО «Юнитрейд» Кирилл Дурнов: «Существует значительный запрос со стороны наших иностранных партнёров на комплексную услугу, в рамках которой заказ со склада в Китае будет доставляться клиенту. Благодаря партнерству с Х5 мы предлагаем рынку именно такой „end-to-end“ сервис. Технологическая платформа Х5 ОМНИ позволяет провести быструю IT-интеграцию с любым иностранным партнёром. Выдача интернет-заказов в продовольственных магазинах также является существенным конкурентным преимуществом нашего комплексного предложения, поскольку дает возможность клиентам экономить время, забирая посылку заодно с покупкой продуктов».

Директор по развитию стратегических бизнесов X5 Retail Group Игорь Плетнёв: «Ежедневно в Россию доставляется более 1 миллиона трансграничных посылок, большая часть из которых — это интернет-заказы из различных иностранных маркетплейсов. Центральная задача технологической платформы почтовых сервисов Х5 ОМНИ — сделать так, чтобы магазины „Пятёрочка“, „Перекрёсток“ и „Карусель“ стали самым удобным местом для получения этих заказов гостями наших магазинов. Партнёрство с „Юнитрейд“ позволяет нам предложить комплексное логистическое решение всем крупнейшим иностранным участникам рынка электронной коммерции. Оно в сочетании с возможностью продвижения партнеров через программы лояльности наших торговых сетей поможет укрепить позиции признанным лидерам и стремительно нарастить долю тем участникам рынка, которые пока слабо представлены на территории Российской Федерации».

X5 ОМНИ стремится максимально использовать потенциал сети магазинов и свои логистические возможности для создания общенациональной сети доставки посылок в России. На данный момент 2 500 магазинов Х5 уже оборудованы постаматами и пунктами выдачи заказов, через которые ежедневно выдается более 7 тысяч посылок. К концу 2020 года почтовые услуги будут представлены в большинстве магазинов Х5.