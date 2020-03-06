X5 начала прямые поставки цветов из Африки

X5 Retail Group объявляет о старте прямых поставок цветов из Эфиопии дочерней структурой RVI. Розы от компании Afriflora Sher выращиваются на самой большой плантации роз в мире по стандартам Fairtrade. Цветы поступили в продажу в магазины сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток» Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Это первая в России прямая поставка живых цветов из Африки для компании продуктового розничного сектора.

Afriflora Sher обеспечивает комфортные и справедливые условия труда своим сотрудникам в соответствии с принципами Fairtrade и другими международными стандартами и нормами. Компания стремится улучшить условия жизни не только сотрудников, но и жителей региона: на её средства были построены больница, две школы и другие учреждения. Компания предоставляет своим работникам бесплатную медицинскую помощь, бесплатное образование для детей, а также оплачивает отпуск по причине болезни, ведению беременности и уходу за детьми.

Кроме этого, Afriflora Sher известна своими строгими экологическими обязательствами: компания выращивает розы экологически чистым и безопасным способом, сводя к минимуму применение химических удобрений и максимально используя биологические пестициды. Процесс выращивания цветов в благоприятных климатических условиях Эфиопии позволяет снижать углеродный след, так как, в отличие от территорий с более холодным и сухим климатом, задействует меньше природных ресурсов. Afriflora Sher также использует водосберегающую систему капельного орошения, и отправляет мусор, образовавшийся в процессе деятельности, на вторичную переработку.