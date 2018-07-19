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X5 объявляет о росте чистой розничной выручки на 19,4% во 2 кв. 2018 г.

X5 Retail Group объявляет предварительные консолидированные операционные результаты и чистую розничную выручку по итогам 2 кв. и 6 мес. 2018 г.

Ключевые факторы, определявшие результаты 2 кв. 2018 г.

Внешняя среда

  • Продовольственная инфляция во втором квартале возобновила снижение до новых исторических рекордов: с 1,3% в марте до −0,2% в июне. В среднем за второй квартал продовольственная инфляция составила 0,4% против 1,0% в первом квартале.
  • Темпы роста спроса населения на продукты питания остаются низкими, несмотря на значительные выплаты в начале 2018 г. После кратковременного периода роста реальных располагаемых доходов в феврале-апреле, в июне рост показателя замедлился до 0,2% г-к-г.
  • Потребитель оставался рациональным и высокочувствительным к промо. Индекс потребительской уверенности по-прежнему остается в отрицательной зоне на уровне 1 кв. 2018 г. (-8%).
  • Нормализация погодных условий во 2 кв. 2018 г. (погодные условия апреля-июня соответствовали среднему уровню предшествующих трех лет) способствовала восстановлению трафика Компании.
  • Начиная с июня, наблюдалось повышение спроса на пиво, прохладительные напитки и закуски на 15-20% г-к-г в связи с Чемпионатом мира по футболу. Ожидается, что этот тренд продолжится в июле.

Продажи

  • Доля промо Х5 во 2 кв. 2018 г. почти не изменилась в сравнении с 1 кв. 2018 г. и 2 кв. 2017 г.
  • Во 2 кв. 2018 г. средний чек Х5 снизился на 1,8% в основном за счет замедления продовольственной инфляции.
  • Рост чистой розничной выручки торговой сети «Пятерочка» незначительно замедлился до 21,0% г-к-г во 2 кв. 2018 г. в сравнении с 21,6% в 1 кв. 2018 г. в основном в связи с замедлением темпа открытий и снижением уровня среднего чека. Рост LFL трафика вернулся в положительную зону и составил 1,3% на фоне нормализации погодных условий и расширения ассортимента популярных товаров категории «фреш».
  • Темп роста чистой розничной выручки торговой сети «Перекресток» почти не изменился по сравнению с 1 кв. 2018 г. и составил 22,8%, самый высокий показатель среди форматов X5. Формат также продемонстрировал самый высокий рост LFL трафика седьмой квартал подряд, который составил 6,4% г-к-г во 2 кв. 2018 г.
  • Темп роста чистой розничной выручки торговой сети «Карусель» во 2 кв. 2018 г. составил 1,3% г-к-г, в основном за счет роста среднего чека на 2,5% г-к-г вследствие эффективных мероприятий по расширению продуктовой корзины в рамках обновленного ценностного предложения формата. Замедление общего роста было обусловлено закрытием шести гипермаркетов на реконструкцию во 2 кв.
    2018 г.

Программы лояльности

  • X5 продолжает развивать программы лояльности. В общей сложности в трех розничных форматах X5 было зарегистрировано 41,4 миллиона пользователей карт лояльности по состоянию на 30 июня 2018 г., при этом проникновение в трафик достигло 41% в «Пятерочке», 44% в «Перекрестке» и 74% в «Карусели».

Развитие портфеля розничных магазинов

  • 11 магазинов сети «Перекресток» были открыты после реконструкции во 2 кв. 2018 г. В результате данной программы, а также благодаря новым открытиям магазинов, доля объектов, работающих в новой концепции, составила более 77% от общего числа супермаркетов «Перекресток» на 30 июня 2018 г.
  • Один гипермаркет «Карусель» был реконструирован во 2 кв. 2018 г. и еще 6 гипермаркетов были закрыты на реконструкцию с планируемым открытием до конца 2018 года.
  • Во 2 кв. 2018 г. Х5 открыла один новый распределительный центр торговой сети «Пятерочка» в Петрозаводске общей площадью 19 тыс. кв. м.
  • Во 2 кв. 2018 г. в рамках программы повышения эффективности X5 закрыла 86 магазинов «Пятерочка» и 7 супермаркетов «Перекресток».
  • Интернет-магазин «Перекресток» продолжает развиваться: количество заказов увеличилось с 52 тыс. в 1 кв. 2018 г. до 64 тыс. во 2 кв. 2018 г., в то время как средний чек снизился с 3 337 руб. до 3 115 руб. за аналогичные периоды, главным образом в связи с двукратным снижением минимальной суммы заказа с 2 000 руб. до 1 000 руб. в начале 2 кв. 2018 г. Данная мера позволит расширить клиентскую базу сети. С момента запуска интернет-магазина средняя чистая розничная выручка на одного покупателя, совершающего покупки онлайн и офлайн, увеличилась в 1,7 раза в Москве. Средний показатель NPS интернет-магазина «Перекресток» во 2 кв. 2018 г. достиг 82%, что значительно превышает плановый годовой показатель на уровне 73%.
Автор: Анна
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