X5 Retail Group объявляет операционные результаты за третий квартал 2017 года

В московских супермаркетах «Перекрёсток» начали работать мобильные кассы для клиентов с небольшими покупками. В часы наибольшей загрузки супермаркетов покупатели с несколькими товарами смогут оплатить их у мобильного кассира — сотрудника с мобильным оборудованием для оплаты. Технология позволит торговой сети сократить очереди в особенно загруженных магазинах и улучшить сервис для клиентов в предновогодний период.