X5 Retail Group объявляет операционные результаты за третий квартал 2017 года
X5 Retail Group («X5» или «Компания») объявляет предварительные консолидированные операционные результаты и чистую розничную выручку по итогам 3 кв. и 9 мес. 2017 г.(1)
Ключевые моменты:
- Компания сохраняет устойчивые темпы роста. В третьем квартале выручка увеличилась на 24,9% и превысила 317 млрд руб.
- В третьем квартале число магазинов X5 увеличилось на 820 объектов, то есть в среднем компания открывала девять магазинов в день
- «Пятерочка» установила новый рекорд по приросту торговых площадей, увеличив их количество почти на 302 тыс. кв. м
- «Перекресток» также активно наращивал площади — за третий квартал открыто 27 новых супермаркетов. Покупатели вернулись в магазины сети — рост сопоставимого трафика в «Перекрестке» составил 6,6% в третьем квартале и 6,4% за девять месяцев этого года. Также «Перекресток» продемонстрировал лучший показатель роста сопоставимых продаж среди всех форматов X5 — около 10%. Это произошло в том числе благодаря активному обновлению магазинов: на 30 сентября более 70% существующих супермаркетов работали в новой концепции.
Чистая розничная выручка(2)
Средний чек и количество покупок
Динамика сопоставимых продаж (LFL)
Развитие
Ключевые факторы, определявшие результаты 3 кв. 2017 г.
Продажи
- Компания продемонстрировала значительный рост LFL продаж в 3 кв. 2017 г., несмотря на замедление темпов продуктовой инфляции. В течение квартала промо-активность оставалась на высоком уровне для поддержания темпов продаж в некоторых товарных категориях, а также для поддержания трафика в связи с неблагоприятными погодными условиями, а также ростом зарубежного туристического потока из крупных городов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Отрицательный трафик в торговой сети «Карусель» в 3 кв. 2017 г. обусловлен факторами, приведенными выше. Торговая сеть «Карусель» продолжила взятый курс на сбалансированные промо-кампании, сохраняя фокус на операционной эффективности и стимулировании роста комплексности покупок, что позволило продемонстрировать положительный рост LFL продаж по итогам квартала.
Развитие и реконструкции
- В отчетном периоде Х5 продолжила наращивать темпы открытия новых площадей. Х5 добавила 323,6 тыс. кв. м. торговой площади в 3 кв. 2017 г. в сравнении с 277,8 тыс. кв. м. за аналогичный период годом ранее. С начала 2017 г. Х5 добавила 842,8 тыс. кв. м. торговой площади.
- Рост торговых площадей был преимущественно обусловлен открытием магазинов «Пятерочка». В 3 кв. 2017 г. прирост торговой площади увеличился на 13,6% г-к-г по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
- 61 магазин сети «Пятерочка» был открыт после реконструкции в 3 кв. 2017 г. в рамках реализации инвестиционной программы обновлений существующих магазинов.
- 37 магазинов сети «Перекресток» были открыты после реконструкции в 3 кв. 2017 г. В результате данной программы, а также благодаря новым открытиям магазинов, доля объектов, работающих в новой концепции, составила 70% от общего числа супермаркетов «Перекресток» на 30 сентября 2017 г.
- 2 магазина сети «Карусель» были открыты после реконструкции в 3 кв. 2017 г.
- В 3 кв. 2017 г. X5 открыла 3 новых распределительных центра (РЦ) в Московской, Тюменской и Новосибирской областях (43, 19 и 18 тыс. кв. м., соответственно) для работы с форматом «Пятерочка». X5 также закрыла 2 РЦ не отвечающих критериям эффективности компании в Челябинской и Свердловской областях для работы с форматом «Пятерочка».
- В 3 кв. 2017 г. в рамках программы повышения эффективности X5 закрыла 30 магазинов «Пятерочка», 5 супермаркетов «Перекресток» и 1 магазин «Экспресс».