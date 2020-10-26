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X5 открыла первую «Пятёрочку» для быстрых автоматизированных покупок

Торговая сеть «Пятёрочка» открыла для покупателей первый магазин с полностью автоматизированной системой покупок — «Пятёрочка #налету». Магазин открылся в Москве (бульвар Веласкеса, 2) в пилотном режиме и ориентирован на новое поколение потребителей, приоритетом которых являются быстрые бесконтактные покупки в магазине шаговой доступности. После результатов пилота и на основе обратной связи будет принято решение о масштабировании формата.

Магазин торговой площадью ~ 80 кв. м работает с 7:00 до полуночи. Для входа необходимо воспользоваться приложением «Пятёрочка #налету», которое доступно в App Store и Google Play, и зарегистрироваться с помощью Х5 ID. Система формирует динамический QR-код, при сканировании которого покупатель может попасть в торговый зал без персонала, где представлено около 900 наименований различной продукции, включая категорию «фреш» и свежий кофе. Ассортимент формируется с учётом нового формата потребления в современном мегаполисе — доступ к свежим и качественным продуктам, товарам на каждый день с помощью передовых цифровых решений и максимально близко к дому.

В магазине используется собственная технология Х5 экспресс-скан с возможностью оплаты в приложении «Пятёрочка #налету» с помощью банковской карты, Apple Pay или Google Pay. При желании покупатель может воспользоваться кассой самообслуживания. За покупки начисляются баллы программы лояльности сети «Пятёрочка» — «Выручай-карта».

Магазин работает по принципу «умного дома»: на основе архитектуры IoT (интернета вещей) действует система специальных датчиков, которые могут контролировать вход, выход, нахождение покупателей в объекте, освещение, обеспечивают физическую безопасность. Ценники магазина — электронные, благодаря чему информацию о стоимости продуктов можно загружать дистанционно. Торговая точка оборудована круглосуточной системой видеонаблюдения, в приложении доступны специальный чат поддержки и горячая линия.

Всё пространство магазина находится под мониторингом видеокамер, что позволяет с помощью нейросети осуществлять контроль товаров, купленных или только снятых с полки. Анализ проводится в режиме реального времени по всем посетителям одновременно. Большинство технологических решений в магазине — собственные разработки Х5.

«Сегодня мы запускаем пилот полностью автоматизированного магазина „Пятёрочка #налету“, в котором объединены наши самые передовые инновационные решения и разработки. Некоторые из них уже получили широкое масштабирование — кассы самообслуживания, электронные ценники, система самостоятельной оплаты покупок экспресс-скан. Мы тщательно протестировали все технологии, и теперь рады предложить нашим гостям попробовать новый формат покупок в полностью „цифровом“ магазине. „Пятёрочка #налету“ особенно понравится миллениалам и представителям поколения Z, которые привыкли к формату онлайн, потребляют много контента через сеть, предпочитают новые технологии во всем и привыкли все делать быстро. Уверен, что такой новый покупательский опыт привлечет и жителей района, которые смогут зайти сюда просто и „по-соседски“, купить все самое необходимое, с соблюдением всех мер безопасности и без лишних контактов. Несколько подобных объектов мы планируем запустить в тестовом режиме и в других районах столицы», — комментирует Сергей Гончаров, генеральный директор торговой сети «Пятёрочка».

Магазин работает для покупателей с соблюдением всех норм безопасности. На объекте проводится регулярная обработка поверхностей и дезинфекция. При входе гость может обработать руки санитайзером, допуск в помещение осуществляется только в маске. В первые недели работы магазина покупателям будет помогать специальный ассистент, который будет выдавать средства индивидуальной защиты и отвечать на все интересующие вопросы о новом формате покупок.

Автор: Анна
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