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X5 открыла самый большой dark store онлайн-супермаркета Perekrestok.ru

X5 Retail Group объявляет об открытии третьего dark store онлайн-супермаркета Perekrestok.ru. Он расположен в посёлке Вёшки Московской области. Общая площадь нового объекта составляет 18 тыс. кв. м, что делает его крупнейшим среди аналогичных объектов компании.

Вместимость dark store в Вёшках — 35 тыс. наименований продукции. На начальном этапе его работу будут обеспечивать около 300 человек и 40 автомобилей, при выходе на полную мощность их количество возрастет до 1 000 и 130, соответственно. Новый объект способен обрабатывать до 5 тыс. заказов в день. Благодаря его запуску совокупная мощность онлайн-супермаркета Perekrestok.ru выросла в 1,5 раза, в Москве — в 2 раза.

Во втором квартале этого года онлайн-супермаркет выполнял до 4 200 заказов в день. В первом полугодии 2019 года он выполнил более 541 тыс. заказов, что в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка Perekrestok.ru за этот период выросла, в 4,6 раза до 1,76 млрд руб. без НДС.

Онлайн-супермаркет Perekrestok.ru начал работу в Москве в апреле 2017 года, когда в столице появился первый гибридный магазин компании, который совмещает в себе классический супермаркет и склад для сбора онлайн-заказов. В августе 2018 года Х5 открыла в столице первый dark store Perekrestok.ru, предназначенный исключительно для формирования интернет-заказов и обслуживания онлайн-покупателей, доступ в который есть только у сотрудников ритейлера. Осенью 2018 года Perekrestok.ru начал работу в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где также был запущен dark store.

Автор: Анна
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