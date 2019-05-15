X5 расширит сеть постаматов в своих магазинах

X5 ОМНИ, дочерняя структура X5 Retail Group, развивающая новые почтовые сервисы в магазинах торговых сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», заключила соглашение о сотрудничестве с оператором китайской кросс-бординговой B2B платформы Ucharm.

В рамках договоренностей Х5 намерена арендовать у китайской стороны постаматы, которые Ucharm закупит специально для установки в магазинах группы. Доставка заказов в эти локеры будет осуществляться за счет логистического решения Х5 ОМНИ через собственные сортировочные центры компании. На пилотном этапе, который продлится до сентября, планируется установка 300 постаматов. При успешном завершении тестового периода, стороны договорились до конца 2019 года поставить еще 2 700 локеров. Благодаря этому российским потребителям смогут доставляться товары, приобретенные через китайские интернет-магазины и маркетплейсы, являющиеся партнерами Ucharm.

«X5 ОМНИ стремится максимально использовать потенциал сети магазинов X5 и свои логистические возможности для создания общенациональной сети доставки посылок в России. Партнерство с Ucharm реализуется в рамках инициативы руководителей Китайской народной республики „Один пояс и один путь“, нацеленной на формирование и продвижение новой модели международного сотрудничества. Это соглашение позволит российским потребителям быстрее и эффективнее получать посылки из интернет-магазинов Китая», — отметил директор по глобальным партнерствам X5 Retail Group Тимоти Пост.

Развитие сети локеров строится преимущественно на базе партнёрств с крупнейшими игроками рынка доставки и e-commerce. В частности, Х5 уже создала совместное предприятие с Совкомбанком, заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве с Ozon и обсуждает СП с PickPoint. Сегодня в магазинах группы уже установлено более 2 200 постаматов, куда посылки доставляются в том числе через сортировочные центры Х5. Вместе с логистической инфраструктурой компания запустила IT-платформу, обеспечивающую работу сервиса в Московской, Калужской и Смоленской областях. До конца 2020 года почтовые услуги будут представлены в подавляющем большинстве магазинов Х5.