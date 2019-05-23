+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

X5 Retail Group доставит интернет-заказы на дом

X5 Retail Group договорилась о стратегическом партнерстве с компанией «Курьер Сервис Экспресс» («КСЭ») по организации комплексной услуги по доставке интернет-заказов в магазины «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», а также непосредственно на конечный адрес клиента. Соответствующее соглашение было подписано в рамках выставки ECOM Expo 2019 представителями КСЭ и Х5 ОМНИ, дочерней компании X5, развивающей технологическую платформу почтовых сервисов на базе логистики и магазинов X5 Retail Group.

Соглашение предполагает организацию фулфилмента полного цикла и доставку скомплектованных интернет-заказов, принятых в терминалах «Курьер Сервис Экспресс» в постаматы и пункты выдачи заказов (ПВЗ), размещенные в магазинах торговых сетей X5. Доставка будет осуществляться посредством логистического решения Х5 ОМНИ через собственные сортировочные центры компании. Также у покупателя появится дополнительная услуга доставки заказов курьерами КСЭ до двери получателя.

Артем Холин, директор по логистике и операциям Х5 ОМНИ: «Сотрудничество с „Курьер Сервис Экспресс“ — это еще один важный шаг в развитии наших почтовых сервисов для покупателей. Реализация проекта предполагает интеграцию IT-систем обоих партнеров: информация о доставке и выдаче заказов КСЭ будет отражаться в технологической платформе X5 ОМНИ. Технологическая платформа почтовых сервисов Х5 ОМНИ объединяет IT-системы Х5, учетную систему ОМНИ (OMS, WMS, TMS) и шину API-интеграции с участниками рынка электронной коммерции. Производительность платформы рассчитана на обработку до одного миллиона отправлений в сутки. К концу 2020 года почтовые услуги будут представлены в подавляющем большинстве магазинов Х5».

Владимир Виноградов, коммерческий директор КСЭ: «Результатом нашего партнерства с X5 Retail Group станет создание совместных сервисов — услуги „последней мили“, предполагающей доставку интернет-заказов, посылок и корреспонденции конечному получателю одним из наиболее оптимальных для него способов. Х5 имеет огромную сеть торговых точек, во многих из которых есть постаматы и ПВЗ. Благодаря этому клиент может получить предназначенное ему отправление в удобное время, в удобном месте и по выгодной цене. Это позволит нам сделать процесс получения заказов еще более комфортным для наших клиентов, ведь мы стремимся не только расширять географию присутствия „Курьер Сервис Экспресс“, но и предлагать при этом выгодные условия и сервис высокого уровня».

Игорь Плетнев, директор по развитию стратегических бизнесов X5 Retail Group: «X5 стремится максимально использовать потенциал сети магазинов и свои логистические возможности для создания общенациональной сети доставки посылок в России. Развитие новых почтовых сервисов строится преимущественно на базе партнерств с участниками рынка электронной коммерции, обладающими необходимыми компетенциями. 2 400 магазинов группы уже оборудованы точками выдачи посылок, включая 47 кассовых узлов магазинов „Пятёрочка“ и 21 аптечный пункт выдачи заказов. Ежедневно в магазинах Х5 выдается более 7 тысяч посылок. Данные опроса 4 000 покупателей „Пятёрочек“, в которых работают постаматы, говорят о большом потенциале услуги — 20% опрошенных покупателей уже воспользовались сервисом, 74% считают его удобным и будут им пользоваться».

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

22 мая / Комментарии
PONY EXPRESS расширяет предложение для интернет-магазинов

PONY EXPRESS расширяет предложение для интернет-магазинов

Накануне открытия в Москве выставки технологий для интернет-торговли Ecom Expo универсальный логистический оператор PONY EXPRESS объявила о расширении своего предложения для интернет-магазинов.

далее →

17 мая / Комментарии
AliExpress доставит заказы в «Пятерочку», «Перекресток» и «Карусель»

AliExpress доставит заказы в «Пятерочку», «Перекресток» и «Карусель»

Компания X5 Retail Group и AliExpress заключили соглашение о доставке купленных на маркетплейсе товаров в постаматы, расположенные в магазинах «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».

далее →

15 мая / Комментарии
X5 расширит сеть постаматов в своих магазинах

X5 расширит сеть постаматов в своих магазинах

X5 ОМНИ, дочерняя структура X5 Retail Group, развивающая новые почтовые сервисы в магазинах торговых сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», заключила соглашение о сотрудничестве с оператором китайской кросс-бординговой B2B платформы Ucharm.

далее →

15 мая / Комментарии
Ритейлер «220 Вольт» создал мобильное приложение для доставки товаров внешними автокурьерами

Ритейлер «220 Вольт» создал мобильное приложение для доставки товаров внешними автокурьерами

Мобильное приложение «Курьер220» обеспечивает весь цикл перемещений интернет-заказов от склада до потребителя. Присоединиться к логистической системе можно, установив специальную программу на смартфон или планшет на базе Android.

далее →

14 мая / Комментарии
Delivery Club предложил пользователям отказаться от пластиковых приборов

Delivery Club предложил пользователям отказаться от пластиковых приборов

Delivery Club начинает экологическую программу, направленную на сокращение использования пластиковой посуды клиентами доставки.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!