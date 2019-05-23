X5 Retail Group доставит интернет-заказы на дом

X5 Retail Group договорилась о стратегическом партнерстве с компанией «Курьер Сервис Экспресс» («КСЭ») по организации комплексной услуги по доставке интернет-заказов в магазины «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», а также непосредственно на конечный адрес клиента. Соответствующее соглашение было подписано в рамках выставки ECOM Expo 2019 представителями КСЭ и Х5 ОМНИ, дочерней компании X5, развивающей технологическую платформу почтовых сервисов на базе логистики и магазинов X5 Retail Group.

Соглашение предполагает организацию фулфилмента полного цикла и доставку скомплектованных интернет-заказов, принятых в терминалах «Курьер Сервис Экспресс» в постаматы и пункты выдачи заказов (ПВЗ), размещенные в магазинах торговых сетей X5. Доставка будет осуществляться посредством логистического решения Х5 ОМНИ через собственные сортировочные центры компании. Также у покупателя появится дополнительная услуга доставки заказов курьерами КСЭ до двери получателя.

Артем Холин, директор по логистике и операциям Х5 ОМНИ: «Сотрудничество с „Курьер Сервис Экспресс“ — это еще один важный шаг в развитии наших почтовых сервисов для покупателей. Реализация проекта предполагает интеграцию IT-систем обоих партнеров: информация о доставке и выдаче заказов КСЭ будет отражаться в технологической платформе X5 ОМНИ. Технологическая платформа почтовых сервисов Х5 ОМНИ объединяет IT-системы Х5, учетную систему ОМНИ (OMS, WMS, TMS) и шину API-интеграции с участниками рынка электронной коммерции. Производительность платформы рассчитана на обработку до одного миллиона отправлений в сутки. К концу 2020 года почтовые услуги будут представлены в подавляющем большинстве магазинов Х5».

Владимир Виноградов, коммерческий директор КСЭ: «Результатом нашего партнерства с X5 Retail Group станет создание совместных сервисов — услуги „последней мили“, предполагающей доставку интернет-заказов, посылок и корреспонденции конечному получателю одним из наиболее оптимальных для него способов. Х5 имеет огромную сеть торговых точек, во многих из которых есть постаматы и ПВЗ. Благодаря этому клиент может получить предназначенное ему отправление в удобное время, в удобном месте и по выгодной цене. Это позволит нам сделать процесс получения заказов еще более комфортным для наших клиентов, ведь мы стремимся не только расширять географию присутствия „Курьер Сервис Экспресс“, но и предлагать при этом выгодные условия и сервис высокого уровня».