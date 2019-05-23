X5 Retail Group доставит интернет-заказы на дом
X5 Retail Group договорилась о стратегическом партнерстве с компанией «Курьер Сервис Экспресс» («КСЭ») по организации комплексной услуги по доставке интернет-заказов в магазины «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», а также непосредственно на конечный адрес клиента. Соответствующее соглашение было подписано в рамках выставки ECOM Expo 2019 представителями КСЭ и Х5 ОМНИ, дочерней компании X5, развивающей технологическую платформу почтовых сервисов на базе логистики и магазинов X5 Retail Group.
Соглашение предполагает организацию фулфилмента полного цикла и доставку скомплектованных интернет-заказов, принятых в терминалах «Курьер Сервис Экспресс» в постаматы и пункты выдачи заказов (ПВЗ), размещенные в магазинах торговых сетей X5. Доставка будет осуществляться посредством логистического решения Х5 ОМНИ через собственные сортировочные центры компании. Также у покупателя появится дополнительная услуга доставки заказов курьерами КСЭ до двери получателя.
Артем Холин, директор по логистике и операциям Х5 ОМНИ: «Сотрудничество с „Курьер Сервис Экспресс“ — это еще один важный шаг в развитии наших почтовых сервисов для покупателей. Реализация проекта предполагает интеграцию IT-систем обоих партнеров: информация о доставке и выдаче заказов КСЭ будет отражаться в технологической платформе X5 ОМНИ. Технологическая платформа почтовых сервисов Х5 ОМНИ объединяет IT-системы Х5, учетную систему ОМНИ (OMS, WMS, TMS) и шину API-интеграции с участниками рынка электронной коммерции. Производительность платформы рассчитана на обработку до одного миллиона отправлений в сутки. К концу 2020 года почтовые услуги будут представлены в подавляющем большинстве магазинов Х5».
Владимир Виноградов, коммерческий директор КСЭ: «Результатом нашего партнерства с X5 Retail Group станет создание совместных сервисов — услуги „последней мили“, предполагающей доставку интернет-заказов, посылок и корреспонденции конечному получателю одним из наиболее оптимальных для него способов. Х5 имеет огромную сеть торговых точек, во многих из которых есть постаматы и ПВЗ. Благодаря этому клиент может получить предназначенное ему отправление в удобное время, в удобном месте и по выгодной цене. Это позволит нам сделать процесс получения заказов еще более комфортным для наших клиентов, ведь мы стремимся не только расширять географию присутствия „Курьер Сервис Экспресс“, но и предлагать при этом выгодные условия и сервис высокого уровня».
Игорь Плетнев, директор по развитию стратегических бизнесов X5 Retail Group: «X5 стремится максимально использовать потенциал сети магазинов и свои логистические возможности для создания общенациональной сети доставки посылок в России. Развитие новых почтовых сервисов строится преимущественно на базе партнерств с участниками рынка электронной коммерции, обладающими необходимыми компетенциями. 2 400 магазинов группы уже оборудованы точками выдачи посылок, включая 47 кассовых узлов магазинов „Пятёрочка“ и 21 аптечный пункт выдачи заказов. Ежедневно в магазинах Х5 выдается более 7 тысяч посылок. Данные опроса 4 000 покупателей „Пятёрочек“, в которых работают постаматы, говорят о большом потенциале услуги — 20% опрошенных покупателей уже воспользовались сервисом, 74% считают его удобным и будут им пользоваться».