X5 Retail Group доставит в свои магазины заказы с «Ярмарки мастеров»

Х5 ОМНИ, дочерняя структура X5 Retail Group, и «Ярмарка Мастеров», маркетплейс товаров ручной работы, договорились о создании совместной услуги для индивидуальных предпринимателей и самозанятых, работающих на платформе livemaster.ru. Уже в этом году они смогут отправлять заказы своим клиентам непосредственно через магазины «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель».

Доставка посылок во все регионы присутствия торговых сетей X5 будет осуществляться за счет логистического решения Х5 ОМНИ через собственные сортировочные центры компании. Партнеры также создадут услугу «безопасная сделка» по списанию денежных средств только после приёма товара покупателем и при отсутствии претензий по качеству.

Управляющий партнер платформы «Ярмарка Мастеров» Денис Кочергин: «На сегодняшний день значительная часть операций между нашими клиентами происходит внутри больших городов. Вместе с этим мы видим потребность в высокоэффективном логистическом сервисе для малого бизнеса и самозанятого населения в регионах нашей страны. Партнерство с Х5 позволит livemaster.ru раскрыть огромный потенциал рынка межрегиональных транзакций и помогать малым и микро-предпринимателям, самозанятым мастерам успешно развивать свой бизнес».