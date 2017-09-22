X5 Retail Group готовится к выплате дивидендов

Наблюдательный совет X5 Retail Group, одной из крупнейших продуктовых розничных компаний в России, одобрил дивидендную политику Компании.

В соответствии с дивидендной политикой целевой коэффициент выплаты дивидендов установлен на уровне не менее 25% консолидированной чистой прибыли Компании по МСФО, выплачиваемых при условии, что финансовое положение Компании позволяет осуществить такие выплаты. При принятии решения по вынесенному на рассмотрение Общего собрания акционеров предложению о выплате дивидендов Наблюдательный совет будет руководствоваться целевым показателем отношения консолидированного чистого долга к EBITDA на уровне ниже 2,0х, что соответствует финансовой стратегии Компании.

Председатель Наблюдательного совета X5 Retail Group Стефан Дюшарм прокомментировал:

«Я очень рад, что X5 Retail Group вскоре сможет обеспечивать возврат на инвестированный капитал в форме регулярно выплачиваемых ежегодных дивидендов. Наблюдательный совет внимательно следит за успешной реализацией стратегии развития Компании, высоко оценивает операционные и финансовые результаты и убежден, что Х5 достигла уровня, начиная с которого можно начать выплату дивидендов без ущерба для дальнейшего развития Компании.

Решение о начале выплаты дивидендов не означает изменения долгосрочных стратегических приоритетов развития Компании. В ближайшие годы X5 продолжит укреплять позиции ведущей продуктовой розничной сети в России, благодаря увеличению количества магазинов и повышению уровня клиентского сервиса, а также за счет внедрения инновационных решений для обеспечения устойчивого и эффективного роста.

Наблюдательный совет намерен рассмотреть возможность подготовки решения о выплате дивидендов по итогам 2017 года, руководствуясь новой дивидендной политикой».