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X5 Retail Group и Альфа-Банк запустили робота-контролёра оплат

Компания X5 Retail Group внедрила робота, который в режиме 24/7 следит за поступлениями оплат от контрагентов и даёт сигнал об отгрузке товаров. Решение был создано разработчиками Альфа-Банка по запросу Х5 всего за 2 месяца, оно позволяет существенно ускорить операции компании.

Робот анализирует поступления на расчётные счета компаний группы по заданным параметрам. Данные поступают в подразделение ВЭД и, для контроля, в казначейство. Специалисты на стороне X5 оперативно получают нужную им информацию, что позволяет принимать решения об отгрузке товара автоматически и в круглосуточном режиме, в том числе в выходные и праздники.

Внедрение технологии повышает эффективность сотрудников и в разы ускоряет процессы работы в целом. До создания программы большое количество входящих позиций и расчётных счетов компании в поисках зачислений просматривались в «ручном» режиме. Данная разработка позволит в режиме онлайн подтверждать информацию о платеже и ускорять товарооборот.

«В наших планах по цифровизации компании важная роль отведена автоматизации работы финансов и оптимизации процессов с помощью роботов. Я благодарю коллег из Альфа-Банка, которые в минимальные сроки помогли реализовать проект с максимальной эффективностью. Данная технология сделает рутинные процессы внутридневных сверок более чётким и высокотехнологичным процессом, а сотрудники смогут переключиться на более стратегические задачи. Мы планируем дальнейшее развитие проектов роботизации в финансах как с помощью внутренних разработок Х5, так и решений банков-партнёров», — комментирует главный финансовый директор X5 Retail Group Светлана Демяшкевич.

С конца 2018 года в Х5 последовательно реализуется проект цифровой трансформации, основой которого является автоматизация процессов как в подразделениях управляющей компании, так и торговых сетях. В рамках проекта решается задача по анализу и оцифровыванию тех «аналоговых» процессов, где роботизация может за короткий срок принести максимальный экономический эффект, вплоть до их полной автоматизации на следующих, более масштабных этапах. Роботизация помогает сократить трудозатраты и повысить производительность труда. На основе системного анализа рутинных процессов в Х5 были сформированы реестры для запуска роботов и уникальная методология скрининга.

Автор: Анна
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