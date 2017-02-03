X5 Retail Group и ФРИИ вместе будут искать инновационные ритейл проекты

Фонд развития интернет-инициатив и X5 Retail Group, одна из ведущих продуктовых розничных компаний в России, запускают программу стратегического партнерства в сфере ритейла, в рамках которого X5 при поддержке ФРИИ будет тестировать инновационные проекты ранних стадий и внедрять лучшие из них в бизнес-практику.

Для проектов на ранних этапах развития ФРИИ запустит специальный ритейл-трэк в акселераторе, стартапы-участники которого смогут проверить бизнес-модель и кратно ускорить рост своего бизнеса. Подать заявку на участие смогут основатели компаний, если их продукт или сервис помогает сделать традиционные покупки более быстрыми и комфортными, максимально персонализировать процесс обслуживания клиентов, оптимизировать логистику или пространство торгового зала, увеличить конверсию за счет сочетания онлайн и офлайн-каналов продаж.

Стартапы, прошедшие в акселератор ФРИИ, смогут не только привлечь инвестиции фонда в размере от 2 до 25 млн рублей, но уже на ранних этапах роста получить консультации крупнейшего игрока рынка фуд-ритейла в России, а также протестировать бизнес-гипотезы на потребительской базе X5 Retail Group, содержащей обезличенную информацию о более чем 3 млрд покупок.

Параллельно X5 Retail Group запускает пилотные проекты по тестированию решений наиболее перспективных стартапов ФРИИ в своих бизнес-процессах. Принять участие в пилотах смогут как сильнейшие выпускники нового набора акселератора, так и более зрелые портфельные проекты фонда, уже успевшие зарекомендовать себя на рынке. Обязательное условие — продукты и сервисы стартапов должны быть комплементарны бизнес-стратегии X5 Retail Group. Реализуя партнёрство с венчурным фондом, X5 Retail Group поддерживает мировой тренд по внедрению стартапов в собственные бизнес-процессы.

«Сотрудничество с ФРИИ даст нам возможность протестировать и внедрить инновации на самых ранних проектных стадиях, найти новые и нестандартные способы решения собственных задач, которые нацелены на повышение операционной эффективности бизнеса во всех звеньях цепочки поставок – от производителя до магазина», — отметил главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман.

До недавнего времени масштаб инвестиций в стартапы сферы retail-tech был непропорционально ниже вклада ритейл-сектора в ВВП любой экономики мира: в 2015 году мировой оборот отрасли ритейла составил 22,6 триллиона долларов, тогда как вложения традиционного ритейла в решения стартапов на протяжении многих лет сохранялись на низком уровне. Как следствие того, что растущая цифровизация открывает ритейлу возможности для роста в новых секторах, а также повышения конкурентоспособности и операционной эффективности, вложения в стартапы сектора retail-tech становятся более актуальны. По данным CbInsights, мировой рынок финансирования технологий для офлайн-ритейла растет, при этом снижается финансирование технологий для интернет-магазинов. В 2016 году инвестиции в in-store превысили прогнозируемый максимум и составили более 800 млн. В целом, только за последние два года общемировые инвестиции в retail-tech стартапы составили более 2,3 млрд долларов (по данным Tracxn). Одновременно растет количество и технологическое разнообразие новых стартап-проектов, решения которых могут быть применимы в ритейле. Например, за три года работы ФРИИ число стартапов в воронке фонда, продукт или сервис которых может быть успешно применим в розничной торговле, уже превышает несколько тысяч. При этом свыше половины этих проектов подали заявки на инвестиции в прошедшем 2016 году.

«Стратегическое партнерство с X5 Retail Group – серьезное конкурентное преимущество для стартапов из портфеля ФРИИ. Благодаря нашему сотрудничеству с X5 фаундеры смогут на самых ранних этапах роста консультироваться с лучшими отраслевыми экспертами, тестировать гипотезы на больших данных X5, добиваясь идеального product-market fit, а после проведения успешных пилотов получить в свой актив успешный кейс по сотрудничеству с крупнейшим российским офлайн-ритейлером», — подчеркнул директор ФРИИ Кирилл Варламов.

Сервисы self-checkout, исключающие очереди, максимальная персонализация продуктовой корзины, интеллектуальные программы лояльности, возможные благодаря анализу ранее совершенных покупок на основе технологии больших данных и машинного обучения – эти и многие другие технологии позволят ритейлеру точнее учитывать покупательские предпочтения и формировать наиболее востребованные предложения в области ассортимента и сервиса для клиентов.