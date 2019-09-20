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X5 Retail Group и Совкомбанк создали совместное предприятие

Компания X5 Retail, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» объявила о закрытии сделки по созданию совместного предприятия с Совкомбанком, специализирующегося на выдаче заказов из интернет-магазинов через сеть почтоматов (локеров), сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заявление X5 Retail.

Согласно сообщению, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила ходатайство X5 о приобретении 50% компании «ЦТБ», принадлежащей Совкомбанку. Сеть «ЦТБ» состоит из 500 почтоматов под брендом «Халва» в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Казани и других крупных городах.

Локеры размещены в магазинах торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток», а также в отделениях Совкомбанка. К концу 2019 года участники СП планируют увеличить количество почтоматов до 1,5 тысячи точек.

Для Совкомбанка основной целью участия в данном проекте является увеличение дистрибуции в сегменте интернет-магазинов для карты рассрочки «Халва», что будет стимулировать покупки в рассрочку через интернет-магазины партнёров карты, рассказал «РИА Новостям» главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков.

Автор: Анна
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