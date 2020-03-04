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X5 Retail Group начала сотрудничать с 1 245 российскими поставщиками в 2019 году

X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, в 2019 году начала сотрудничать с 1 245 российскими поставщиками из 71 региона восьми федеральных округов. Всего в магазинах X5 представлена продукция 5 950 поставщиков.

В каждом регионе компания стремится обеспечить максимальное присутствие продукции локальных поставщиков в своих магазинах. По итогам 2019 года доля местных производителей в товарообороте торговых сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» в ряде субъектов РФ превысила 40%. Новые производители пополнили ассортимент магазинов Х5 преимущественно в «свежих» категориях (молочной и мясной гастрономии, овощах и фруктах), а также бакалее и других.

В 2019 году наибольший прирост производителей был зафиксирован в Центральном федеральном округе, где Х5 начала сотрудничество с 449 поставщиками, 346 из которых зарегистрированы в Москве и Московской области. Кроме того, договоры на поставку заключили с X5 189 локальных производителей Северо-Западного федерального округа, 113 из которых — из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 189 новых партнёров X5 располагаются в Приволжском федеральном округе. Наибольшую активность в регионах Поволжья проявили поставщики Самарской и Нижегородской областей — по 31 новому поставщику, а также из Башкортостана и Татарстана (22 и 18 соответственно).

Значительно увеличилось количество производителей из Сибирского федерального округа, где партнёрами Х5 стали 150 поставщиков. Лидеры по приросту — Новосибирская область (43 новых производителя) и Красноярский край (39 поставщиков) — в этом регионе компания начала операционную деятельность именно в прошлом году. Также по итогам 2019 года ассортимент торговых сетей Х5 пополнился продукцией 133 новых партнёров из Южного федерального округа, 59 из которых — производители Краснодарского края и 45 — Ростовской области. В Уральском федеральном округе договоры на поставку с Х5 заключили 100 партнёров с наибольшим приростом в Свердловской области — 49 новых поставщиков. 34 новых поставщика X5 располагаются в Северо-Кавказском федеральном округе, 18 из которых — в Ставропольском крае.

Х5 стремится выстраивать долгосрочные и взаимовыгодные отношения с локальными производителями. Партнёрство с Х5 предоставляет местным поставщикам широкий канал сбыта их товаров, а покупателям — разнообразный выбор качественной свежей продукции по разумным ценам. Партнёры Х5 показывают стабильную положительную динамику по бизнес-показателям, а также расширяют географию поставок своей продукции.

Компания находится в постоянном диалоге с действующими и потенциальными партнёрами посредством проведения регулярных мероприятий в регионах своего присутствия. В прошлом году Х5 организовала 45 мероприятий в 36 регионах, в которых приняли участие более 1500 локальных поставщиков. Среди них — пять деловых форумов «Диалог Х5», в рамках которых топ-менеджмент Х5 и руководители коммерческих, маркетинговых и логистических департаментов «Пятёрочки», «Перекрёстка» и «Карусели» делятся с партнёрами видением текущих трендов на потребительском рынке, рассказывают о стратегии компании, а также о программах и инструментах развития отношений с поставщиками.

Также в прошлом году были проведены пять мероприятий для производителей в рамках «Советов рынка» совместно с представителями Торгово-промышленной палаты и пять обучающих семинаров совместно с Корпорацией МСП для центров компетенций и производителей сельскохозяйственной продукции. Помимо этого, X5 использует и онлайн-инструменты: совместно с категорийными менеджерами торговых сетей регулярно проводит вебинары для производителей, во время которых сотрудники компании консультируют региональных производителей по вопросам взаимодействия с торговой сетью, маркетинговым возможностям, требованиям к качеству, перевозке, хранению, реализации и утилизации пищевой продукции и отвечают на вопросы.

Автор: Анна
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