X5 Retail Group начала тестировать многоразовые мешки для продуктов

X5 Retail Group запустила пилотный проект по стимулированию покупателей торговой сети «Пятёрочка» к использованию многоразовых мешков для взвешивания и хранения фруктов, овощей и орехов в качестве альтернативы одноразовым пакетам.

До конца ноября мешки появятся в продаже во всех магазинах сети «Пятёрочка» в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Белгороде, Самаре, Екатеринбурге и Краснодаре. По итогам пилотного проекта будет принято решение о его масштабировании на все магазины сети.

Многоразовые фасовочные мешки можно найти в зоне фруктов и овощей по цене 35,99 рублей. С 26 ноября при покупке мешка покупателям будут начисляться двойные баллы на карту лояльности «Выручай-карта» за все последующие покупки фруктов и овощей. Акция по начислению двойных баллов продлится до 26 декабря.

Мешки изготовлены из прочного нейлона, сертифицированного для контакта с продуктами питания, и выдерживают вес до трёх килограммов. Овощи и фрукты, упакованные в них, могут дольше храниться в холодильнике благодаря специальной сетчатой ткани. Они легко стираются и быстро сохнут.