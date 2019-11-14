X5 Retail Group начала тестировать многоразовые мешки для продуктов
X5 Retail Group запустила пилотный проект по стимулированию покупателей торговой сети «Пятёрочка» к использованию многоразовых мешков для взвешивания и хранения фруктов, овощей и орехов в качестве альтернативы одноразовым пакетам.
До конца ноября мешки появятся в продаже во всех магазинах сети «Пятёрочка» в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Белгороде, Самаре, Екатеринбурге и Краснодаре. По итогам пилотного проекта будет принято решение о его масштабировании на все магазины сети.
Многоразовые фасовочные мешки можно найти в зоне фруктов и овощей по цене 35,99 рублей. С 26 ноября при покупке мешка покупателям будут начисляться двойные баллы на карту лояльности «Выручай-карта» за все последующие покупки фруктов и овощей. Акция по начислению двойных баллов продлится до 26 декабря.
Мешки изготовлены из прочного нейлона, сертифицированного для контакта с продуктами питания, и выдерживают вес до трёх килограммов. Овощи и фрукты, упакованные в них, могут дольше храниться в холодильнике благодаря специальной сетчатой ткани. Они легко стираются и быстро сохнут.
«Всё больше гостей магазинов «Пятёрочка» разделяют идею ответственного потребления и стремятся сокращать использование одноразовой упаковки. Для нас важно поддержать эту инициативу и предоставить больше возможностей, стимулируя бережное и заботливое отношение к природе. Уверена, что наши многоразовые мешки помогут обратить ещё больше внимания на преимущества такой упаковки по сравнению с одноразовыми пакетами».
Татьяна Степанова, директор по операционному и бренд-маркетингу торговой сети «Пятёрочка»