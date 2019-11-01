X5 Retail Group начала выдавать заказы с AliExpress

X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, объявляет о старте выдачи посылок от AliExpress в своих магазинах. Собственная технологическая платформа для организации доставки заказов из интернет-магазинов и маркетплейсов, запущенная подразделением ритейлера 5Post, уже обеспечивает выдачу посылок в 5 700 магазинах группы. Начало сотрудничества X5 и AliExpress приурочено ко «Всемирному дню шоппинга» 11 ноября.

Получить заказ можно в постаматах, в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) и на кассах в магазинах ритейлера. Чтобы получить покупку с AliExpress, например, в «Пятёрочке», при оформлении заказа необходимо выбрать тип доставки AliExpress Standard Shipping, а затем в разделе «Самовывоз» указать удобный магазинах сети.

Доставка таких покупок до торговых точек группы будет обеспечиваться силами 5Post с использованием сортировочных центров подразделения (сейчас функционирует девять объектов) и попутной логистики.

Ежедневно в магазинах Х5 уже выдается около 20 тыс. посылок, в том числе от крупнейших российских интернет-магазинов и маркетплейсов. С начала года в магазинах X5 выдано 2 млн заказов.