X5 Retail Group нарастила мощности онлайн-супермаркета Perekrestok.ru

X5 Retail Group, мультиформатная розничная компания России, управляющая сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и "Карусель, объявляет о досрочном открытии четвертого dark store онлайн-супермаркета Perekrestok.ru. Он расположен в городе Видное Московской области. Запуск объекта позволил создать около 1 тыс. рабочих мест в Московском регионе.

Общая площадь dark store в Видном составляет 18 тыс. кв. м, вместимость — 30 тыс. наименований продукции. Его технический запуск состоялся 10 апреля. В настоящий момент работу нового объекта обеспечивают 200 человек и 15 автомобилей. Сегодня он обрабатывает около 500 заказов в день, до конца недели их количество возрастет до 1 тыс.

При выходе на полную мощность новый dark store сможет обрабатывать 5 тыс. заказов ежедневно, его работу будут обеспечивать 1 тыс. сотрудников и 150 автомобилей. Благодаря его запуску совокупная мощность онлайн-супермаркета Perekrestok.ru возрастет на 30%, в Москве — на 40% до более 10 тыс. заказов в день в текущей ситуации при высоком среднем чеке. В период нормализированного спроса, онлайн-сервис Perekrestok.ru в Москве сможет доставлять более 15 тыс. заказов в день.

Новый объект был запущен раньше запланированного срока в связи с повышенным спросом на фоне сложной эпидемиологической ситуации. Так, в пиковые дни марта среднее количество размещенных заказов в день превысило 16 тыс., а средний чек вырос почти до 6 тыс. рублей. Это практически в 2 раза выше среднего чека, который был зафиксирован в декабре 2019 года. Количество товаров в одном заказе в марте также увеличилось в 1,5–2 раза.

По итогам 2019 года количество заказов, выполненных Perekrestok.ru превысило 1,3 млн, увеличившись более чем в 3 раза по сравнению с 2018 годом. Чистая выручка по итогам 2019 года выросла в 3 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 4,3 млрд руб. без НДС.