X5 Retail Group объявила о покупке региональной сети «Ситно»

Компания X5 Retail Group объявила о достижении договоренности о покупке региональной сети «Ситно». Владелец «Пятерочки» и «Перекрестка» получит право на открытие 17 магазинов на площадях ритейлера с расположением в Магнитогорске и Нагайбакском районе Челябинской области.

Суммарная площадь объектов, участвующих в сделке, оценивается в 5900 квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе компании, первые магазины откроются в третьем квартале 2021 года. Обслуживанием новых магазинов будет заниматься распределительный центр X5 Retail в Челябинске. Часть сотрудников региональной сети перейдет на работу в магазины под управлением X5.

«Сделка полностью соответствует стратегии развития X5, которая совмещает органический рост и „тактические“ сделки M&A, предполагающие аренду сразу пула качественных объектов», — прокомментировали в пресс-службе компании, отметив, что расширение на Урале будет способствовать созданию преимуществ для местных производителей и жителей, с предоставлением современных форматов торговли и созданием новых рабочих мест.

По данным на конец первого квартала 2021 года под управлением X5 Retail Group находится 17 959 магазинов с расположением в Москве, Санкт-Петербурге и европейской части России. В торговую сеть «Пятерочка» входит 16 960 магазинов, в сеть «Перекресток» — 940 магазинов.

За прошедшие годы X5 Retail Group совершила десятки сделок по приобретению региональных сетей в рамках программы по слиянию и поглощению. Первое полугодие 2021 года было отмечено рекордным объемом крупных сделок на продуктовом рынке. В частности, «Магнит» договорился о покупке «Дикси», «Яндекс» близок к покупке «Азбуки вкуса», а «Лента» сообщила о покупке российского подразделения Billa.

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